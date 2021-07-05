【退休生活】年少輕狂一朝醒悟自學成社工　退休百足咁多爪展潛能：勿限制自己

▲ Jenny直言自己沒有太多人生計畫，一切隨遇而安。（黃建輝攝）

筆者透過設計光譜舉辦的【後 ‧ 生】展覽，認識到外形打扮年輕新潮的胡素卿（Jenny）。她性格爽朗，想不到她退休前的工作是社工。30歲才半途出家，當了20多年社工後，退下來發現了另一片天。

退休才5年已參與了無數活動，首次正式擔任義務工作、參與劇場做演員，考獲瑜伽導師牌及催眠治療師資格，甚至玩渡海泳、學鋼琴，退休生活未必一定是無所事事，苦悶度日辰，只要保持一夥好奇年輕的心作新嘗試，仍可發掘不同的可能性及人生樂趣，在退休後也有新的領悟及體會。

自學成社工助年輕人

Jenny不願多談年輕時期的生活，只透露當時家庭關係不如意，相當迷失，以「一團糟」來形容自己。為了逃避更曾出走，孭起背包就去旅行數個月。學歷不高的她，小學畢業就出來工作，輾轉做過塑膠廠、的士台等不同散工。

踏入30歲時，Jenny醒覺自己不能再如此渾渾噩噩，好說「要給自己一條生路」。偶然參加青少年中心的活動，她深信自己過往的經歷可幫助到年輕人，於是她發奮自修至中五學歷，一步一步修讀文憑課程，再升上學位考取社工資格。

▲ Jenny（左一）加入了社企「歷耆者」成為義工一員，為退休生活更添意義。（相片來源：受訪者提供）

初出茅廬赴大澳工作

最初Jenny打算見一份九龍灣安置區的社區工作，面試官見她居住在南丫島，反而推薦她去大澳。當年大澳交通不便，很難請人，熱愛大自然的她立即答應，她表示一次行山後愛上了大澳，自己也曾幻想留在島上工作，想不到竟夢想成真。於是她索性搬入大澳，在當地居住了6年。

她說昔日的大澳寧靜幽美，是一個很獨特的社區，鄰里之間很有人情味及鄉土情懷。當地只有一個社區中心，因此負責範圍廣泛，由街坊組織工作、青少年、婦女問題等都要負責，為約一千名居民服務，展開了她的社工之路。

難忘大澳火災

大澳文化跟其他地區很不同，地方小，人與人之間的關係緊密，令消息很容易傳開散播。她說：

大澳有個說法，如果有事發生，不用一天整個島上的人都會知道，所以當地居民寧願將問題埋藏隱瞞，三緘其口，不輕易說出來。另外有些老人家較為保守，會以為我們的工作是『搞事』。要博得他們的信任，也是一項重大挑戰。

幸而居民對Jenny都很友善，生活順利愉快，全大澳的人也認識她。她最難忘是2000年4級大火，她在現場親眼目擊棚屋燒通頂，同時要在臨時居留中心協調打點、安撫居民情緒，也要幫忙消防員處理救火，之後更為居民爭取修搭棚屋。疲累之餘也感到很心痛，成為一個很深刻的工作經驗。

轉戰青少年工作

在2003年，Jenny有感自己實戰經驗不足，想試更多不同類型的工作，同時希望回市區照顧年邁的母親，於是決定轉換軌道，從事青少年工作，當中包括服務南亞裔的小朋友。他們有不少青少年問題，不過父母未必懂得英文，又不會主動求助，孤立無援。於是社工們會舉辦一些活動，帶他們出去玩，又教他們中文。

另外Jenny亦有落區，到球場、公園接觸一些邊緣青年，進行輔導工作。

曾試過一次，打開報紙才發現一位乖巧的青少年，因一時受不住誘惑而犯事，被拉了去坐監。當時我也感到內疚自責，是否自己做得不夠好或不足夠？我更加相信，人本身沒有分好與壞，只是當下做了一個錯誤的決定。

▲ 《我玩故我在》由長者及青少年一同合演，Jenny將自己的故事及經歷帶上舞台。（相片來源：受訪者提供）

認識歷耆者首當義工

擔任社工二十多年來，Jenny感到很有滿足感，也從輔導之中了解自己更多，也有成長及治療的作用。她做到55歲退休年齡，感到那團火不及以往旺盛，好像「跌了watt」，因此希望可以停下來，展開新的生活。

雖然她說沒有特別計劃，不過她已將自己想做的事填滿空檔：學彈鋼琴、計劃墨西哥及古巴之旅，甚至報名參加渡海泳等，不過命運將她與社企「歷耆者」（Eldpathy）連結起來。機緣巧合下她看到「歷耆者」招募義工，於是試試參加活動。她從來沒有正式做過長期義工，因為總覺理念不合，今次卻認為創辦人想法貼地，很有靈魂也有心，於是決定加入。

演戲推動長幼共融

「歷耆者」由長者角度出發，帶領體驗活動，推廣長幼共融，將長者的寶貴經驗及智慧，結合年輕人的創意熱情，產生一種跨代力量。Jenny做社工出身，主要幫忙帶活動及做主持，同時又擔任導師培訓年輕社工，分享過往工作經驗。不過她認為最好玩的，就是《童夢耆緣》劇場計劃，長者與年輕人透過舞台表演，去表達長幼共融信息。

Jenny對劇場一向有興趣，首次擔正當「演員」，感覺很奇妙。在創作時不是只跟劇本去演，反而跟導演一同去創作及構思，整個歷程讓她更了解自己。排戲也相當辛苦，當中有情緒起伏要控制，絕不簡單。

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退休後發掘自我

部分互動劇場活動，劇組先設定一個處境，之後邀請台下的小朋友臨場發揮，因此每一次得出的反應也不一樣。她說小朋友們都很精靈，有些給予一些標準正確答案，有些就出於真誠。每次除了為觀眾帶來不同的信息，對演員來說也是一個很好的學習機會。

另一個項目《我玩故我在》，為一個長者與年輕人一同演出的舞台劇，以主角的真實故事作為背景，則在5月及6月公演了3場。Jenny將以往小時候家無寧日的寫照搬上舞台，除了突破自我，發掘到自己的潛能，同時更打開了心窗，發現自己更多內在的一面。她在7月2日及10日將會演出兩場《童夢耆緣》互動劇場，於灣仔茂蘿街7號【後 ‧ 生】展覽場地進行，有興趣不妨於設計光譜官網免費登記參與。

參與「歷耆者」的義工以外，她也會花時間做運動，同時她身兼瑜伽導師及催眠治療師，閒時教班，同時開始接一些個別的Freelance輔導工作。Jenny說：

我至今仍是單身，早年靠積蓄買樓，有瓦遮頭已很滿足。沒有投資，因此現時有少許收入，也會令自己有安全感。退休會使人懶惰及停頓下來，因此要積極生活，推動自己去試試更多新事物，不能讓框架限制自己。

記者：張頌婷