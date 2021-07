以下為初小英文科搶分練習參考答案︰

Part A

1. What

2. Who

3. What

4. Who

5. What

6. Where

7. When

8. Where

9. When

10. Where

Part B

1. When; summer

2. Where; supermarket

3. What; sheep

4. Who; aunt

5. When; December

6. Where; in the sky

7. What; A bird

8. When; winter

