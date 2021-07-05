【減肥大作戰】減肥去除贅肉　中醫推介湯水活血消脂消滯【附做法】

▲ 註冊中醫師梁尹倩推介白背木耳枸杞子蘋果湯，有助活血消脂消滯。

減肥除了要勤力做運動，也要配合適當的飲食。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）近日在「CheckCheckCin」facebook專頁介紹一款活血消脂消滯湯水，有助去除贅肉，紓緩長期抑鬱的情緒，以及所引致的肥胖等問題。

白背木耳枸杞子蘋果湯

湯水功效

活血消脂消滯、紓緩長期抑鬱的情緒

注意：容易頭暈或大便稀爛者慎服

材料

白背木耳：2塊

枸杞子：15克

蘋果連皮：3個

黑棗：6枚

豬𦟌：300克

陳皮：1角

做法

把所有材料洗淨

白背木耳浸軟約40分鐘，切小塊備用；蘋果連皮切塊去芯；豬𦟌汆水。

在煲內注入2500毫升水，放進所有材料；用武文煮滾後，改用文火煮約2小時，最後加鹽調味。

食材功效

白背木耳：涼血、活血、潤腸通便

枸杞子：滋補肝腎、精益明目

蘋果：潤肺養胃、生津止渴、消食止瀉

黑棗：補脾和胃、益氣生津、養血安神

豬𦟌：健脾胃

陳皮：理氣健脾、燥濕化痰

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣