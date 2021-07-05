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【減肥大作戰】減肥去除贅肉　中醫推介湯水活血消脂消滯【附做法】

保健美顏 17:19 2021/07/05

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註冊中醫師梁尹倩推介白背木耳枸杞子蘋果湯，有助活血消脂消滯。

減肥除了要勤力做運動，也要配合適當的飲食。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）近日在「CheckCheckCin」facebook專頁介紹一款活血消脂消滯湯水，有助去除贅肉，紓緩長期抑鬱的情緒，以及所引致的肥胖等問題。

白背木耳枸杞子蘋果湯

湯水功效

  • 活血消脂消滯、紓緩長期抑鬱的情緒
  • 注意：容易頭暈或大便稀爛者慎服

材料

  • 白背木耳：2塊
  • 枸杞子：15克
  • 蘋果連皮：3個
  • 黑棗：6枚
  • 豬𦟌：300克
  • 陳皮：1角

做法

  • 把所有材料洗淨
  • 白背木耳浸軟約40分鐘，切小塊備用；蘋果連皮切塊去芯；豬𦟌汆水。
  • 在煲內注入2500毫升水，放進所有材料；用武文煮滾後，改用文火煮約2小時，最後加鹽調味。

食材功效

  • 白背木耳：涼血、活血、潤腸通便
  • 枸杞子：滋補肝腎、精益明目
  • 蘋果：潤肺養胃、生津止渴、消食止瀉
  • 黑棗：補脾和胃、益氣生津、養血安神
  • 豬𦟌：健脾胃
  • 陳皮：理氣健脾、燥濕化痰

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣

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