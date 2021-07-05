【港區國安法】首違國安法案續審　專家指涉案光時口號出現便有違法行動

▲ 嶺南大學歷史系教授劉智鵬續以專家證人身分作供。（梁偉榮攝）

24歲男子涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而被控違反《港區國安法》一案今（5日）於高等法院續審。控方專家證人、嶺南大學歷史系教授劉智鵬繼續作供指，有「光復香港 時代革命」口號出現時，都會有違法行動發生，而伴隨叫喊的口號有「香港獨立」、「天滅中共」等。

控方今播放梁天琦在2016年選舉造勢大會的片段。劉在庭上指，在其報告中引述了梁天琦與黃台仰的對話，當中梁認同黃的說話，包括勇武抗爭，打倒港共政權，要為港人帶來改變，最終要建立屬於自己的國家。

劉指這提供了一個重要訊息，顯示出梁如何解讀「光復香港，時代革命」該8個字，以及他的政治理念。劉認為黃的說話，就是梁政治理念的總結。

控方續播放2019年至2020年本港的反修例、64集會等示威遊行片段，縱觀多個片段，劉指出有「光復香港 時代革命」口號出現，都會有違法、堵路等行為發生。

劉指口號在多次活動中出現，代表這是政治口號，伴隨叫喊的口號有「香港獨立」、「天滅中共」等一系列破壞社會秩序的活動。劉認為當中最嚴重的是焚燒和踐踏國旗，即不接受中國管治香港的事實，案件下午續審。

本案被告唐英傑（24歲）被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害的交替控罪。

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記者：陳卓欣