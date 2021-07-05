【育兒心得】老牌建築商第二代創業轉攻教育　3孩富媽媽辯論法育兒助建目標

▲ 在哈佛大學主修經濟，再到Duke University修讀法律博士（Juris Doctor）的彭一心，是本港老牌建築商的第二代，身為律師的她，以辯論融入育兒日常，助孩子建立目標。

亞洲聯合基建（前稱俊和）第二代掌舵人彭一心（Rita），少年時負笈美國，在哈佛大學主修經濟，再到Duke University修讀法律博士（Juris Doctor），曾當了十多年律師、與丈夫開創基金項目……如此強勢的學歷及商界背景，近年卻選擇投身教育事業，以環球教室的形式讓學童跨地域辯論，為的是要追求有溫度的工作。

▲ Rita自言人生中面對的逆境不多，這取決於自己常會自動忘記不開心的事情；而教導3個女兒最重要是懂得珍借及尊重別人。（受訪者提供）

斯程教育董事彭一心自言個人事業上可分3個階段，畢業後分別在紐約及香港當了十多年律師，是磨練自己的地方，也學了很多。

我常對年輕的師弟師妹說，不論將來想從事甚麼工作，在修讀法律時所學習到的，也會畢身受用。

她稱，律師們每天都在解決問題，要有高度的執行力，因每個項目都要牽涉不同的團隊，專業知識、溝通、協調都很重要，過程很好玩，也有滿足感。第二階段是與丈夫李根興創業，成立盛滙商舖基金，當中也應用到律師的技能及知識，如證監牌照、基金管理及構造等。

▲ Rita畢業於美國哈佛大學經濟系。她認為現今世界無界限，知識普及化，更需要多角度了解不同背景的人。（受訪者提供）

基金成立約5年，Rita自覺對物業、店舖沒有感情，嚮往建立一些創新的事物，因而不斷問自己想做甚麼。

教育是自己人生中的重要轉捩點，過去最享受學習，當自己回顧過去數十年有甚麼特別具意義、或對自己重要的人與事，渴望追求知識的感覺是最開心，也想把這種經驗與學生分享。

▲ 她曾遇到不少好的老師，包括在美國唸高中時的歷史及數學老師，均給予她很大的鼓勵，成為她的模範。圖為與哈佛教授合照。（受訪者提供）

要隨時間增值

由此開展Rita第三階段的教育事業，當時丈夫鼓勵她先嘗試，於是她放工便去兼職教書，看自己是否真的喜歡。

很快已覺得要在教育工作上做點事情，也看到很多機會，因傳統學校仍有很多範疇未能兼顧。

丈夫也常提醒她，創業要考量所經營的資產是會隨時間增值還是貶值？她兼職期間教授coding，也曾思考應否朝STEM教育發展，但又自覺未必有能力緊貼市場的變化及速度，而令課程貶值。

她說，人生擁有甚麼、學懂甚麼，到最後記得的往往是與家人、朋友的互動，是人情。良好的溝通可以打破隔膜，達成一些個人能力難以達到的目標，由家庭到國際關係，每個層次都有如此，而溝通技巧，正是現今學校少有企及的技能。

這是21世紀必須具備的，也可持久發展，更能運用自己的長處，因而決定開展英語辯論課程，將自己所學灌輸給學生。

開設環球教室

Rita中學時已常有機會參與公開演說，唸法學院時全級200名學生，只會選6人入辯論隊，競爭很激烈，她也是成員之一，辯論的議題會是國際關係及人道權利，挑戰及難度均很高。

由她與團隊開創的英語辯論課程，共分10個階段，對象是5至18歲學生，範疇圍繞歷史、文化、科技等議題，也會舉辦高小的國際辯論比賽。

因鎖定以global classroom（環球教室）形式運作，在疫情前已實行網課。

現時教室7成是本地學生，其餘為菲律賓、印尼、美國，也有內地學生，並剛完成第一個3個學期的年度課程。

▲ 在今年初舉辦的一次辯論比賽中，就讀保良局香港道教聯合會圓玄小學六年級的邵子卿奪得Top Speaker No.1 Award，並取得獎學金。（李越樺攝）

她續稱，5至9歲學員會先學習公開演說，課程很好玩，如要小朋友限時內找一件物件加以描述，藉此增加詞彙量，難度亦會不斷升級；英語辯論課則由10歲以上，因對語言能力有一定要求。老師會先帶動話題，也有很多即席議題，或由同學分享最近感興趣的熱話，當中如應否禁止動物測試？博物館是否應把收藏品物歸原主等。

曾有9歲的男孩提出，人權是否包含持有武器？別看小學生年紀小小，在導師指導下已可處理得很好，而同齡互動會有更多火花，激發思考及學習態度。

她強調，當辯論開了一個議題，辯者沒有得選擇，但她時會要學生互相對調立場，嘗試代入別人的思考模式。

每事每物不一定非黑即白，培養包容性，才能理解每個人的處境有所不同，這是任何一個領袖也需要具備的。

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家長要放慢腳步

Rita認為，學習辯論的優勢是對事情能快速思考及拆解，並有高度組織能力。

辯論是訓練邏輯思維，現時高小有不少專題習作，也需要這方面的能力。這些技巧是為時間增值，多了的時間就是自己所擁有的。

Rita的3個女兒現時分別8、11及12歲，她笑言11歲的女兒也有參與她的課堂，現可短時間內完成一篇議論文，能迅速為議題下定義，及組織內容支持自己的論點。

Rita也會自然而然地把辯論應用於日常生活中，如大女兒年幼時想學小提琴，她會不斷與女兒討論︰為甚麼要學？還有其他樂器選擇嗎？學了之後會如何練習？

目的是要她對自己有認知，並要作出承諾及負上責任。在不斷的對話中，最終女兒延遲了1年才正式開始學習，其後仍會為每階段建立目標。

這並不是要求她學得很精，而是要讓她自己爭取，珍惜每個機會。

▲ Rita家中也養了狗狗，女兒會負責幫忙照顧。（受訪者提供）

她強調，教小朋友最重要讓他們懂得珍惜身邊的人與事，因每個機會都不是必然，懂得珍惜，才會懂得努力。

女兒也曾學琴，當做不到自己的承諾，我會嚴肅地對她說不要再花時間、不可以再學了……想再學便要再說服爸媽給予機會。

現時12的女兒已重拾鋼琴及音樂，正學習3種樂器，也會自彈自唱、自己寫歌。

做家長要把腳步放慢一點，給予時間讓孩子對自己有認知……現今的父母也可放手多一點，讓小朋友自己去歷練，因這是人生必須的階段。

記者：李越樺