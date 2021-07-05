【育兒心得】太太全力照顧6口之家 暖男不做管理層投入爸爸角色照顧子女

▲ Kenneth感謝太太對家庭的付出。（受訪者提供）

張嘉祺(Kenneth) 與太太Judy育有4名分別11歲、7歲、6歲及4歲的女兒，旁人總好奇夫婦倆是否一心想「追仔」，但Kenneth與太太從沒這個想法，純粹只是出於喜歡小孩，也由於兩人成長自大家庭，深感有兄弟姊妹陪伴童年會較快樂。由拍拖開始二人已有共識婚後組織大家庭，最少會生兩名子女，婚後至今誕下四位活潑可愛的小甜心。

女兒成長中無可取代的母親角色

Kenneth現在已是身經百戰的爸爸，不過在大女兒剛出生時情況卻截然不同。當時仍是新手爸爸的他面對小小的初生女兒，感到不知所措，也不知從何入手，

我完全不知道自己應該擔任甚麼角色，也不知道可以幫上甚麼忙。內心不斷質疑自己：我會不會用力過度扭斷女兒的手？如果替女兒洗澡，我又會否不小心把她連人帶水沖走？總之我內心充滿恐懼。

在這無助情況下，Kenneth更體會到太太十分重要，而且她的母親角色更是無可取代，如每隔兩、三小時需要餵奶，所花心力實在不少。Judy本身是護士，照顧他人經驗豐富，照顧女兒時無微不至，亦令Kenneth大為欣賞。

在大女兒7個月大時，Kenneth一家經歷了一次大改變，太太在當中扮演了重要角色。當時他決定到美國全時間進修，舉家遷往當地。除了生活環境全然改變，夫婦二人身份亦轉變，Kenneth成了全職學生，而太太則成為全職主婦，主理家中大小事務。

在美國進修期間，Judy更誕下了二女兒，除了坐月期間Kenneth媽媽從香港到來幫忙外，之後所有時間都由夫婦倆照顧嬰兒。有了照顧大女兒的經驗，Kenneth不再手忙腳亂；人在異地亦令Kenneth一家四口有機會獨立建立家庭。

感謝太太撐自己學習投入父親角色

四年後，Kenneth學有所成，與Judy及女兒回港。除了帶著專業知識回家，他們還帶同一份禮物回來，那就是三女兒了。Judy在美國懷上三女兒，她挺著大肚子與家人一同坐飛機回來，之後在香港誕下女兒。

然而，夫婦二人這時卻遇上巨大挑戰，「回港後我成為一所慈善機構的負責人，工作十分忙碌，高峰時曾試過每月出差一次。其實由懷孕至誕下寶寶，太太都需要支援，可惜我當時真的太忙，較難支援她的需要。」因此他經常覺得內疚。

幸好Judy體諒我，而且她更會全心全意照顧家庭，我真的十分感激她多年來的付出。

長時間忙於工作，Kenneth少了很多照顧家人的機會。雖然太太沒有任何怨言，但是眼見她一人扛起照顧整個家庭的責任，也為她感到吃力。Kenneth自覺身為丈夫及父親，不能再繼續缺席，是時候要好好擔起父親角色，於是他毅然決定離開慈善機構的管理層崗位，營運教練咨詢生意，好讓自己能更彈性調整工作時間，協調家庭角色及照顧子女。

同一時間，Judy也下了一個重要決定，「她決定重投職場，擔任半職護士。她向來在照顧病人及長者方面充滿使命感，渴望幫助人。再次成為護士對太太意義重大，除了照顧家庭，她更可以發揮所長，在心儀的工作上獲取滿足感，建立自己。」Kenneth說。

長遠而言，這個決定更令Kenneth與Judy的關係更有默契：

我們多了時間及空間協調，當彼此都願意溝通，夫婦關係變得更健康。我們相信不只是孩子需要成長，大人也同樣需要；當我們的關係健康，能為孩子的成長帶來正面影響。

Kenneth一家六口多年來都面對不同改變，每次轉變都帶來契機，令家庭關係更親密。隨著女兒不斷成長，可見日後Kenneth與Judy會遇上更多挑戰；不過，一家人多年來慣於面對各種轉變，而每次都令每位家庭成員有所成長。相信無論任何情況，他們總能探索出相應方法面對，令家人間感情更昇華。

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文章獲維護家庭基金授權轉載。