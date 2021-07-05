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【鄧麗欣王子分手】舊愛被揭花心未定性　Stephy為邱勝翊澄清：非常好男生

娛樂 14:10 2021/07/05

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Stephy發文誰前度。

鄧麗欣（Stephy）上月27日突然宣布和台灣男星邱勝翊（王子）結束3年情，王子亦同步在網上宣布已跟Stephy和平分手，惟Stephy之後未再公開露面及對事件發表感受，不過日前有傳媒拆解二人分手原因，指王子花心兼未定性，成為分手導火線。

自鄧麗欣和王子分手，二人沒有再交代事件，但昨日有傳媒大爆分手真相， 指出Stephy和王子雖發展異地戀，可是疫情令兩地封關，Stephy跟男友接近半年未能見面。

【鄧麗欣王子分手】疑因男友花心成情變原因　Stephy貼新相暗示分手心情【多圖】

二人上月底分手。

王子澄清不實報導

而王子因沒有女友在身邊，傳經常夜夜笙歌，又跟不少異性約會，更傳出暗地跟一位造型師拍拖戀上，令Stephy感到沒有安全感，雖然王子曾來港望補救關係，但Stephy仍決定斬斷3年情。

王子今早發文澄清。

【鄧麗欣王子分手】鄧麗欣邱勝翊結束3年情　Stephy宣布分手：感恩遇見

報導刊出後，王子今日（5日）在社交平台發文澄清，留言：「無憑無據的報道 很無奈 但還好 這十幾年 我的爲人 身邊的人都很清楚 『謠言止於智者』 清者自清 問心無愧 永保善良。」 

王子經理人公司亦表示藝人私生活十分檢點，並沒有報導的事件出現。

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Stephy今日下午亦在社交平台發文護舊愛，留言：「他是一個非常好非常善良的傳統男生，品德好、對家人好、對朋友好、對自己也好，所以也很愛惜自己身體，不煙不酒不愛夜生活，認識他的人都很清楚他的為人。請大家不要再作太多揣測，感謝。」

雖然沒有明示是講前度王子，但文字間相信是為有關王子的報導而發文，Stephy分手後仍大方護航，令不少粉絲大讚Stephy有氣度。

同場加映：鄧麗欣訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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