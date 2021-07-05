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【盛舞者】關嘉敏直踩16小時備戰　卡文2星期激減10磅

娛樂 15:25 2021/07/05

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《盛‧舞者》

籌備3個月、一連11集的舞蹈比賽真人Show《盛‧舞者》，在今晚（7月5日）10時半在翡翠台首播。今次《盛‧舞者》團隊更強調會以極「不TVB」的製作及手法拍攝，以令觀眾耳目一新。

隨著拍攝花絮、MV及首集一鏡拍攝精華曝光，各參賽者身份亦逐步備受關注。藝人代表除天堂鳥Gordon（葉泓聲）及方紹聰（奶仔）外，關嘉敏（卡文）亦是焦點所在。

之前在TVB綜藝節目《明星運動會》拳擊比賽中奪冠成拳后的關嘉敏，在5歲已開始跳舞，並想透過參加《盛‧舞者》見識更多不同舞種以增強實力。

關嘉敏報名《盛‧舞者》在先，但因為後來見到拳擊比賽召募時，有感踏足擂台是難得機會，才爆seed報勻兩個節目。

卡文既參加拳擊又參加跳舞比賽。

圓嫲嫲遺願

可是卻因此Chur盡自己，每日直踩接近16小時備戰：「兩邊係疊住咗，我朝早3至4個鐘拳擊訓練，再緊接排舞到凌晨3、4點，所以先得咁少時間瞓。成個6月真係好唔夠瞓，我會話係『非人生活』。」壓力再加上要節食減磅，關嘉敏短短兩星期內瘦了10磅。

但不幸的是，在《盛‧舞者》Casting前夕，痛錫她的嫲嫲不幸離世，不過意志力過人的卡文，卻視之為推動力：「以前無論我想做乜，嫲嫲一直都好支持我。好記得嗰日佢火葬，我朝頭早喊到豬頭咁，但下晝就去Casting。」

為平復情緒，她不斷回想嫲嫲生前的一句話：「之前佢一直同我講：『我好想睇到你喺電視上面跳舞，同做得愈嚟愈好呀。』所以我一定要盡力做到畀佢睇，唔想辜負佢。」

卡文又謂完成拳擊賽事後，即「咩都塞晒落口」慰勞自己，並謂意志變得比之前更強頑：「我唔單止做到，仲要冇受好大傷患，所以好為自己自豪。」 

撰文 : TOPick柴犬出動

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