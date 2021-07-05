【槍殺姨舅】女保鑣涉槍殺姨舅案續審　三姨事後怕聽「啪」聲響不敢看槍擊電影

▲ 三姨詹小慧今於高等法院作供。（梁偉榮攝）

47歲女保鑣疑因不滿姨舅遲遲未處理外婆遺下之物業，於鰂魚涌公園傾談槍殺兩名姨舅，另外兩名姨舅受傷。女保鑣否認謀殺等共4罪，案件今（5日）於高等法院續審。案中受傷三姨供稱，事後害怕聽到「啪」聲響，並不敢看有關開槍的電影。三姨又指事後曾收到被告來信，並將兩封未開啟的信件棄掉於垃圾桶。

被告詹心桀（47歲），被控兩項謀殺及兩項有意圖而射擊罪，被告承認於精神受影響下誤殺兩名死者，不獲控方接納。

控罪指她於2018年6月26日及27日，在香港謀殺二姨詹少芬（80歲）及四舅父詹鎮基（62歲），並於6月26日在太古城道鰂魚涌公園，意圖使二舅父詹前駒（74歲）及三姨詹小慧（65歲）的身體受嚴重傷害而向他們射擊。

受傷的三姨詹小慧供稱，事後手臂受傷及留有疤痕，心理上則有少許影響，害怕聽到「啪」聲響，不敢看開槍的電影，以及沒再到太古城，「一行近我就唔得㗎喇」，並刻意避開前往案發的鰂魚涌公園。

三姨又指當時兄長躺下時「半開合眼望住我，後腦流緊血，嗰個畫面依家成日飄過」。三姨供稱，槍擊事件發生後，她曾輕撫兄長及已閉上眼的二姐，她表示仍然記得當時的感覺。

三姨供稱，案發後約1個月，收到被告從小欖中心寄出信件，內容如下：

親愛的三姨：

我是阿霞，對唔住！！！你的傷勢好些了嗎？對您和舅父阿姨，造成的傷害，的感同身受，萬份忏（懺）悔！

當時不顧一切，扑衝向舅父時，我見到的是，媽媽離開我時，完全一樣的「疼」！！！媽媽離開，令我太傷痛！！！

槍樘當時有9顆子彈，我沒有，永遠不會對你補槍！！！永遠都係！好對唔住！

反思自己未有做到夠好地方，記得你的好！

好對唔住，我愛您！！！

期望今生尚有機會彌補，重建心中期望的「美好」！！！ 詹心桀

28/7/2018

三姨供稱其後收到第2封信，只看了數個字便沒有再看，及後將收到的兩封信件棄掉於垃圾桶。

三姨於辯方盤問時指，大姐（被告的母親）於天津居住時，她從沒有到天津探望及通電，直至大姐來港定居才見面。辯方指大姐有精神病，三姨表示不知道，但曾聽母親提及。

三姨供稱並沒有發現被告行為怪異，只覺得她「好怕羞，講嘢細細聲」。辯方則指，案發當日被告到達酒樓時表現緊張，「望左望右望枱底」。三姨供稱最初沒有留意，直至被告自稱任職保鑣時才留意到，但她指並非不停出現這些動作。

控方指被告於2019年5月27日由小欖寄出予案件主管信件，內容提及有關其案件檢控方式及方向，稱有敏感內容期望與案件主管面對面商談。

案件下午聆訊。

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記者：林育慧