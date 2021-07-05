【新冠肺炎】新增一宗英國輸入個案　酒店清潔工改列輸入相關本地「零感染」達28天

▲ 酒店清潔工改列輸入相關個案，本地持續「零感染」28天。（經濟日報資料圖片）

本港今日(5日)新增1宗新冠肺炎確診個案，涉及於英國抵港的18歲男子；至於日前確診的酒店女清潔工，衞生防護中心指根據流行病學資料及基因排序的結果，今日將有關個案分類由源頭不明本地個案修正為與輸入個案有流行病學關連。

今日新增一宗輸入個案，涉及一名18歲男子，日前由英國抵港，入住赤鱲角富豪機場酒店。

一名居香港仔利港中心的41歲女子上周五確診，並檢出帶有L452R變種病毒，於油麻地紅茶館酒店兼職清潔；港大團隊檢出Delta變種病毒，與早前曾入住的確診印傭病毒基因吻合。詳情請見【下一頁】

防護中心指，一直就涉及L452R變異病毒株的個案11937積極進行流行病學調查，該病人於一間指定檢疫酒店擔任兼職清潔員。

香港大學就相關病毒樣本進行的最新基因排序發現，個案11937與一宗輸入個案（11920）有基因關連，而個案11937於個案11920曾入住的一間指定檢疫酒店房間進行清潔。中心根據流行病學資料及基因排序的結果，今日（七月五日）將個案11937的個案分類由源頭不明本地個案修正為與輸入個案有流行病學關連。

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責任編輯：陳正怡

