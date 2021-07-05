【5000元消費券】消委會提醒市民留意各平台使用條款　以選擇合適平台進行登記【內附消委會8項建議】

▲ 5,000元電子消費券計劃昨日（4日）起接受電子登記。（資料圖片）

5,000元電子消費券計劃昨日（4日）起接受電子登記。消費者委員會今日（5日）提醒市民，在選擇儲值支付工具平台時，首先須仔細考慮各平台的服務覆蓋率和使用條款，並衡量是否切合個人支付習慣。

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【5000元消費券】7月4日起接受電子登記 一文看清完整申請步驟。詳情即看：【下一頁】

消委會表示，現時4大儲值支付工具平台和參與商戶均推出不同優惠作招徠和促銷，容易令消費者倉卒作出決定。消委會提醒重點在於緊記登記期限，並在限期前細心比較各平台的優點和限制，和因應心儀商品的銷售優惠，看清條款細節，才選擇最適合的儲值支付工具平台。

由於消費券按特定時間、分階段發放款項，消委會期望各持份者包括政府、儲值支付工具平台或其他社福機構如長者中心，在每一階段，提醒消費者相關安排。消委會亦會密切注意消費券計劃推出後，各商戶的營銷手法，並呼籲各業界自律齊心，全力配合電子消費券計劃安排和帶來的契機，讓本港經濟穩步復蘇。

▲ 消委會8大溫馨提示。（消委會提供）

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記者：曾卓鋒