  • 33°C
香港時間 : 2021705日 (週一) 15:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5000元消費券】消委會提醒市民留意各平台使用條款　以選擇合適平台進行登記【內附消委會8項建議】

社會 14:57 2021/07/05

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

5,000元電子消費券計劃昨日（4日）起接受電子登記。（資料圖片）

5,000元電子消費券計劃昨日（4日）起接受電子登記。消費者委員會今日（5日）提醒市民，在選擇儲值支付工具平台時，首先須仔細考慮各平台的服務覆蓋率和使用條款，並衡量是否切合個人支付習慣。

點擊圖片查看消委會溫馨提示內容：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【5000元消費券】7月4日起接受電子登記 一文看清完整申請步驟。詳情即看：【下一頁】

消委會表示，現時4大儲值支付工具平台和參與商戶均推出不同優惠作招徠和促銷，容易令消費者倉卒作出決定。消委會提醒重點在於緊記登記期限，並在限期前細心比較各平台的優點和限制，和因應心儀商品的銷售優惠，看清條款細節，才選擇最適合的儲值支付工具平台。

由於消費券按特定時間、分階段發放款項，消委會期望各持份者包括政府、儲值支付工具平台或其他社福機構如長者中心，在每一階段，提醒消費者相關安排。消委會亦會密切注意消費券計劃推出後，各商戶的營銷手法，並呼籲各業界自律齊心，全力配合電子消費券計劃安排和帶來的契機，讓本港經濟穩步復蘇。

消委會8大溫馨提示。（消委會提供）

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【5000元消費券】「智方便」如常運作惟等候較長　政府籲市民毋須急於今明兩天登記
14:48 2021/07/04
【5000元消費券】「智方便」如常運作惟等候較長　政府籲市民毋須急於今明兩天登記
【5000元消費券】WeChat Pay推消費券加碼四重賞　$1萬禮遇+每日抽獎送$5千【附更多優惠】
17:53 2021/07/02
【5000元消費券】WeChat Pay推消費券加碼四重賞　$1萬禮遇+每日抽獎送$5千【附更多優惠】
【5000元消費券】陳茂波：計劃帶旺經濟及推動電子支付　增加商機及多元化就業機會
11:04 2021/07/04
【5000元消費券】陳茂波：計劃帶旺經濟及推動電子支付　增加商機及多元化就業機會
【5000元消費券】一文看清電子消費券網上登記步驟　八達通、Alipay等支付平台登記注意事項
13:38 2021/07/04
【5000元消費券】一文看清電子消費券網上登記步驟　八達通、Alipay等支付平台登記注意事項
【5000元消費券】工聯會九龍東團隊今舉行電子消費券講座　為約100名長者即場登記
15:54 2021/07/04
【5000元消費券】工聯會九龍東團隊今舉行電子消費券講座　為約100名長者即場登記
【5000元消費券】陳茂波夥民建聯落區　宣傳消費劵登記計劃
16:24 2021/07/04
【5000元消費券】陳茂波夥民建聯落區　宣傳消費劵登記計劃
【5000元消費券】當局指多非用戶登記令「智方便」系統繁忙　資訊科技界人士倡分流申請
今日 11:33
【5000元消費券】當局指多非用戶登記令「智方便」系統繁忙　資訊科技界人士倡分流申請

你可能感興趣

【5000元消費券】「智方便」如常運作惟等候較長　政府籲市民毋須急於今明兩天登記
14:48 2021/07/04
【5000元消費券】「智方便」如常運作惟等候較長　政府籲市民毋須急於今明兩天登記
【5000元消費券】WeChat Pay推消費券加碼四重賞　$1萬禮遇+每日抽獎送$5千【附更多優惠】
17:53 2021/07/02
【5000元消費券】WeChat Pay推消費券加碼四重賞　$1萬禮遇+每日抽獎送$5千【附更多優惠】
【5000元消費券】陳茂波：計劃帶旺經濟及推動電子支付　增加商機及多元化就業機會
11:04 2021/07/04
【5000元消費券】陳茂波：計劃帶旺經濟及推動電子支付　增加商機及多元化就業機會
電子消費券 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 消委會 香港 服務

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶