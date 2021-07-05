【升中派位】派位結果明揭盅92%學生獲派首三志願　首志願滿意率達81%

▲ 升中派位結果明日（6日）揭曉。

升中派位結果明日（6日）揭盅，教育局今日（6日）公布，今年有約5.2萬學生參加升中派位，獲自行分配學位及統一派位階段獲派首三志願學校的學生人數合計，整體滿意率為92%，按年上升2個百分點；整體獲派首志願學校的滿意率則為81%，亦按年上升4個百分點。

教育局表示，2021年度有52,055名學生參加升中派位，比去年減少2,057人，跌幅為3.8%。按獲自行分配學位及統一派位階段獲派首三志願學校的學生人數合計，整體滿意率為92%，較去年90%，按年上升2個百分點；若以獲得自行分配學位及在統一派位階段獲派首志願學校的學生人數計算，滿意率則為81%。

透過統一派位階段獲派學位的學生當中，87%獲派首三志願學校，67%更獲派首志願學校；至於自行分配學位階段，則有65%學生獲派首志願學校。

【同場加映】一家九口逼公屋拒做工廠力爭上游 卜維廉中學校長 ：知識改變命運

所有參加中學學位分配辦法的應屆小六學生，明日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」，並於周四至周五（8及9日）註冊期內前往獲派中學註冊。此外，如家長在《中一派位選擇學校表格》內已填寫手提電話號碼，以示同意透過該手提電話號碼接收派位結果，他們亦會於明日透過電話短訊得知派位結果。

倘若學生及其家長或監護人均未能親身回校領取「派位證」及「入學註冊證」，有關學生的家長或監護人應事先以書面授權代表替其子女領取有關文件及辦理註冊手續。發言人提醒，若家長或監護人有實際困難未能親自或授權代表領取「入學註冊證」及辦理註冊手續，須事先與學生就讀小學聯絡，學校會將有關學生的「入學註冊證」送交教育局學位分配組，以便教育局學位分配組通知獲派中學並作出適當的註冊安排，否則會被視為放棄獲派學位。

局方提醒，如在公布派位結果當日或在註冊日期內，天文台發出熱帶氣旋警告信號或暴雨警告信號，校方及學生家長應留意電台及電視台宣布的特別安排。

教育局發言人呼籲家長及學生以平常心面對派位結果，學生的學習成效並非只取決於他們獲派的學校，家長應繼續支持和鼓勵子女，以免個人的期望加重子女的負擔。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅