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【港鐵人工】工會要求港鐵按通脹加薪　憂再凍薪或影響鐵路服務

社會 15:01 2021/07/05

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香港鐵路工會聯合會要求港鐵至少按通脹幅度加薪並繼續發放特別獎金。（陳靜儀攝）

港鐵將於本周三（7日）公布今年度薪酬調整方案，近日有傳港鐵將會連續第二年凍薪並減少發放特別獎金。香港鐵路工會聯合會今午（5日）向港鐵代表遞交請願信，要求港鐵至少按通脹幅度加薪並繼續發放特別獎金，擔憂凍薪會令一眾員工士氣更低落，最終令鐵路服務受到影響。

工會指出，隨著疫情漸趨穩定，經濟將逐步復甦，乘客量持續上升，加上屯馬綫開通，各部門員工工作量有增無減，港鐵未能提供令人滿意的加薪幅度，將更加打擊員工士氣。由於港鐵不設薪階點，假若凍薪，員工變相減薪，將面對更加沉重的生活壓力，影響過萬個家庭的生計。

工會要求，港鐵今年度薪酬調整不低於通脹，並繼續向員工發放特別獎金。為了令同事對公司前景保持信心，工會認為港鐵應設立增薪點，確保員工的工作經驗及工齡能在薪酬機制中體現；並改善現有醫療福利及津貼。

鐵路聯會主席林偉強表示，目前人手已嚴重不足，擔心若員工士氣持續低落，會有更多人選擇離職和影響工作質素，鐵路故障的機會亦相應增加，最終受到影響的都是使用鐵路的市民。他又指，若港鐵最終決定凍薪，不排除會有工業行動，強調明白會對市民造成影響，會小心處理，而矛頭會指向政府和港鐵管理層。

立法會議員陸頌雄指，近日收到政府消息指港鐵大機會凍薪的理據是參考其他公營機構凍薪的決定，但認為當中沒有考慮公營機構是設有俗稱「跳point」的自動增薪機制 ，但港鐵則沒有相關機制。他認為，港鐵員工都是追求穩定工作，僅希望每年可按通脹調整薪金，呼籲政府代表可以介入事件。

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記者：陳子謙

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