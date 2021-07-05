【新冠疫苗】港府擬7月中為免遣返聲請人及難民接種　其他訪客明日起可到郵局預約接種

▲ 港府擬7月中為免遣返聲請人及難民接種，其他訪客明日起可到郵局預約。（經濟日報資料圖片）

港府今日(5日)公布，準備安排在香港的免遣返聲請人及難民於約7月中開始接種疫苗，疫苗接種計劃覆蓋的範圍，將進一步擴展至其他會於香港合法逗留一段時間的其他訪客，料約涉1.3萬人。

至於獲疫苗接種計劃涵蓋的其他訪港旅客，明日起可帶同旅遊證件及入境處簽發的入境標籤或延期逗留標籤，到郵局協助預約，於逗留期限內完成接種2劑疫苗。

港府指，基於公共衞生考慮，接種計劃已自5月底起覆蓋持有「雙程證」，並將於香港逗留一段時間的內地居民；同時亦正準備安排於港的免遣返聲請人及獲聯合國確認為難民的人士，於約7月中開始接種疫苗，計劃覆蓋的範圍將進一步擴展至其他會在香港合法逗留一段時間的其他訪客。

發言人稱，現時約有2000多名持有有效旅遊證件，因疫情而需要繼續在香港逗留的其他訪客，基於公共衞生考慮，為這些其他訪客提供疫苗接種服務，有助防止病毒在社區傳播和提升香港的整體抗疫能力。

獲疫苗接種計劃涵蓋的其他訪客，必須持有有效旅遊證件在香港合法逗留，並且無需延期而可以在逗留期限屆滿前完成接種2劑疫苗。

由7月6日開始，可於辦公時間內帶同旅遊證件，及由入境處簽發的入境標籤或延期逗留標籤，前往任何一間郵政局並由職員協助預約，以期在逗留期限內於29間社區疫苗接種中心完成接種兩劑疫苗。

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責任編輯：陳正怡