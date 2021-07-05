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【疫苗獎賞】香格里拉集團抽獎即日起接受登記　得獎者有機會免費入住全球多間酒店

社會 15:28 2021/07/05

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香格里拉集團抽奬活動即日起至8月31日下午11時59分或之前接受報名。（香格里拉集團抽奬網站截圖）

爲支持本地新冠疫苗接種計劃，香格里拉集團日前宣布推出抽奬活動，並於今日中午12時正開始接受登記。得獎者將有機會贏取2022年全年免費入住集團世界各地100 多間酒店將有機會贏取2022年全年免費入住集團世界各地100多間酒店。

即看各大機構疫苗獎賞：

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【打針優惠】接種疫苗者可抽獎、享購物優惠　一文看清不同機構推「打針獎賞」【不斷更新】

香格里拉日前推出抽奬活動，參加者須為香港居民並年滿18歲，同時於今年8月31日或之前完成接種疫苗。參加者須於8月31日下午11時59分或之前透過活動網站進行登記及遞交申請。

抽獎結果將於 2021 年 9 月 29 日在活動網站公布，並於同日在本地報章刊登結果。得獎者 亦會以登記時提供的聯絡方式獲得個別通知。領取獎勵時，得奬者須提供證明文件以作核 實得奬資格，包括其身份證明及能顯示已完成接種兩劑由香港政府推行的 2019 冠狀病毒病 疫苗之證明文件。得奬者亦需要在預約酒店住宿時，註冊成爲備受讚譽的香格里拉貴賓金 環會會員。

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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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