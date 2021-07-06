【超市大搜查】28款即溶咖啡味道+香氣大比拼　推薦4款A+級即溶咖啡【附完整名單】

▲ 28款即溶咖啡味道及香氣大比拼。

咖啡是不少都市人的至愛，為求方便，不少人都會沖即溶咖啡。不過市面上即溶咖啡選擇眾多，哪款才更好飲、更香濃？日本雜誌《LDK》評測市面28款常見即溶咖啡，發現即溶咖啡其實都可以「好高質」！

《LDK》提到，一般即溶咖啡有2種製法，一種是噴霧乾燥法，另一種是凍結乾燥法。

條裝咖啡大比拼

10款條裝咖啡中，以Doutor Stick Black Coffee及AGF MAXIM BLACK IN BOX四種烘焙風味-黑咖啡表現最佳，奪A+等級。

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無咖啡因型咖啡比拼

無咖啡因的咖啡亦表現不俗，UCC Oishii Caffeineless Instant Coffee Stick及Nescafe Gold Blend無咖啡因咖啡都奪A+等級，有飲咖啡的感覺。

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15款瓶裝/袋裝速溶咖啡比拼（由C至A級排列）：

至於瓶裝/袋裝速溶咖啡就沒有A+等級的產品，只得3款咖啡奪A級。另外，亦有速溶咖啡既沒有香味也沒有味道，不太像咖啡。

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同場加映，水中銀（國際）生物科技有限公司曾檢測市面11個品牌、共30款分別來自東南亞、南美洲及歐洲的三合一即溶咖啡。結果發現即溶咖啡的毒性水平比連鎖店咖啡高1.8倍，只有13款通過無毒測試。

無毒咖啡名單：

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責任編輯：楊宛茜