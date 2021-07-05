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【香港小姐2021】一文盡睇28位入圍佳麗　星二代關楓馨+花女陳聖瑜成焦點【多圖】

娛樂 16:30 2021/07/05

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今屆入圍28位港姐佳麗。

《香港小姐2021》決賽將於9月舉行，今日（5號）入圍28位佳麗於尖沙咀舉行記者會，首跟傳媒見面，各佳麗以最佳姿態亮相，並將陸續進行連串特訓。

入圍28位佳麗以cat walk逐一亮相，包括：陳聖瑜（Yvette Chan）、陳懿德（Rachel Chan）、姜嘉琳（Christie Chang）、陳詩帆（Fiona Chen）、張嘉倩（Michelle Cheung）、朱綽盈（Kimberlie Chu）、戴佳敏（Fiona Dai）、葉靖儀（Michelle Ip）、關楓馨（Fabienne Kwan）、賴彥妤（Vivienna Lai）、劉珍寶（Brillian Lau）、梁凱晴（Carina Leung）、梁菁琳（Katerina Leung）、梁允瑜（Chloe Leung）。

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另有：盧淑儀（Chloe Lo）、馬嘉希（Nicole Ma）、馬祖雁（Jo An Ma）、宋宛穎（Sabina Mendes De Assuncao）、莫韻諰（Vincy Mok）、伍韻婷（Juliana Ng）、施茉莉（Jasmin Schneider）、邵初（Kristy Shaw）、王嫿嫿（Anna Wang）、王嘉慧（Cathy Wong）、楊培琳（Penny Yeung）、余曉蕙（Angel Yu）、余詠童（Trixie Yu）及趙美倫（Mona Zhao）。

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當中有5位佳麗是碩士生，年紀最細為18歲的趙美倫和施茉莉，最大為27歲伍韻婷。

（左起）陳聖瑜，戴佳敏，關楓馨，梁凱晴，王婳婳。（攝影：曾耀輝）

【香港小姐2021】28位港姐佳麗亮相新節目　自我介紹展現才藝

今屆設準決賽及決賽進行

TVB高層何小慧接受TOPick訪問指：「今年會有Semi-final，賽制其實跟過往一樣，不過會恢復Semi-final及Final兩個環節，陣容會較強大，人數也多了。」她續指：「我們會趕在Semi-final前有一些活動，內裏也包含淘汰的元素，遲一步會再公布。」

她透露：「她們今年會有訓練營，下星期會開始，在西貢舉行，因為今年未能出埠。會讓她們一起相處、生活，一起做一些Project，會有8個導師。九月初舉行決賽，有意於紅館舉行，不過場地方面尚未落實。」

為迎接決賽，TVB將於本周一至五晚11至11:15分，播出《We Miss Hing Kong美麗同行》，各佳麗以第一身的「Me」自我介紹，透過不同主題展示各人的氣質，亦會走訪本地多個角落，發掘本土魅力，細訴香港情。

記者：游艾維

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