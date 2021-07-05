【香港小姐2021】一文盡睇28位入圍佳麗 星二代關楓馨+花女陳聖瑜成焦點【多圖】
《香港小姐2021》決賽將於9月舉行，今日（5號）入圍28位佳麗於尖沙咀舉行記者會，首跟傳媒見面，各佳麗以最佳姿態亮相，並將陸續進行連串特訓。
入圍28位佳麗以cat walk逐一亮相，包括：陳聖瑜（Yvette Chan）、陳懿德（Rachel Chan）、姜嘉琳（Christie Chang）、陳詩帆（Fiona Chen）、張嘉倩（Michelle Cheung）、朱綽盈（Kimberlie Chu）、戴佳敏（Fiona Dai）、葉靖儀（Michelle Ip）、關楓馨（Fabienne Kwan）、賴彥妤（Vivienna Lai）、劉珍寶（Brillian Lau）、梁凱晴（Carina Leung）、梁菁琳（Katerina Leung）、梁允瑜（Chloe Leung）。
另有：盧淑儀（Chloe Lo）、馬嘉希（Nicole Ma）、馬祖雁（Jo An Ma）、宋宛穎（Sabina Mendes De Assuncao）、莫韻諰（Vincy Mok）、伍韻婷（Juliana Ng）、施茉莉（Jasmin Schneider）、邵初（Kristy Shaw）、王嫿嫿（Anna Wang）、王嘉慧（Cathy Wong）、楊培琳（Penny Yeung）、余曉蕙（Angel Yu）、余詠童（Trixie Yu）及趙美倫（Mona Zhao）。
當中有5位佳麗是碩士生，年紀最細為18歲的趙美倫和施茉莉，最大為27歲伍韻婷。
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今屆設準決賽及決賽進行
TVB高層何小慧接受TOPick訪問指：「今年會有Semi-final，賽制其實跟過往一樣，不過會恢復Semi-final及Final兩個環節，陣容會較強大，人數也多了。」她續指：「我們會趕在Semi-final前有一些活動，內裏也包含淘汰的元素，遲一步會再公布。」
她透露：「她們今年會有訓練營，下星期會開始，在西貢舉行，因為今年未能出埠。會讓她們一起相處、生活，一起做一些Project，會有8個導師。九月初舉行決賽，有意於紅館舉行，不過場地方面尚未落實。」
為迎接決賽，TVB將於本周一至五晚11至11:15分，播出《We Miss Hing Kong美麗同行》，各佳麗以第一身的「Me」自我介紹，透過不同主題展示各人的氣質，亦會走訪本地多個角落，發掘本土魅力，細訴香港情。
記者：游艾維