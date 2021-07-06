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【消暑湯水】夏天曬完要消暑　中醫推介清熱祛濕椰青湯【附做法】

保健美顏 16:48 2021/07/06

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夏天曬後要消暑，中醫推介冬瓜粟米白扁豆椰青湯。

夏天陽光猛烈，長時間在戶外活動或工作後，有機會出現頭暈、頭痛、胸悶、口乾、疲倦甚至眼前一黑等不適症狀。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）近日在「CheckCheckCin」facebook專頁介紹一款椰青湯，有助消暑祛濕。

梁醫師指，從中醫角度來看，曬太陽後感到不適，是由於身體感受暑熱之邪，一時間未能散走熱氣所致。除了出現實熱症狀，曬後皮膚亦會變得乾燥及暗啞，宜飲用有消暑作用的湯水，為身體及肌膚補充水分。冬瓜、老黃瓜、哈密瓜、節瓜等均適合煲湯用的消暑好瓜，簡單配搭綠豆、赤小豆、白扁豆、眉豆等有祛濕功效的豆類，可以為身體消暑祛濕。

冬瓜粟米白扁豆椰青湯

功效

  • 清熱利水滲濕，紓緩口氣、腳氣、小便偏黃、口苦口乾等身體偏熱症狀。

材料

  • 冬瓜連皮：約500克
  • 粟米（連鬚連芯）：2根
  • 白扁豆：30克
  • 赤小豆：30克
  • 腰果：30克
  • 椰青：2個

做法

  • 1. 把所有材料洗淨，冬瓜連皮連籽切塊；粟米連鬚連芯切大塊；椰青砍開，倒出椰青水備用。
  • 2. 在鍋中加入2000毫升水，放入全部材料，武火煮至水滾，調文火煮1小時，最後下鹽調味即可。

食材功效

  • 粟米：性平，具益肺寧心、健脾開胃、健腦等作用
  • 粟米衣：清熱解毒
  • 粟米鬚：祛濕消腫、利尿的功效
  • 粟米芯：健脾利尿、消滯、祛濕

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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同場加映：夏天當造消暑瓜果

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責任編輯：黃泳欣

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