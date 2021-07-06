【大叔的愛】「梓芊」徐㴓喬認雙性戀撐LGBT　混血Asha與同性密友拍拖多年

▲ 徐㴓喬有一名拍拖多年的同性密友Seth。

ViuTV熱播電視劇《大叔的愛》中「田田」好友「梓芊」一角，由29歲英菲混血兒徐㴓喬（Asha Cuthbert）飾演。Asha相貌甜美，外型有點像韓君婷跟陳明恩，在投身ViuTV之前已活躍YouTube界多年，對LGBT議題尤其關注。

適逢6月是一年一度的「同志驕傲月」（Pride Month），Asha當時發帖表示支持並留言稱：「就是純屬愛，不理對或錯。」

▲ Asha在劇中她飾演男主角田一雄的青梅竹馬方梓芊。（圖片來源：ViuTV IG）

英菲混血兒Asha

《大叔的愛》是Asha徐㴓喬入行以來第二部劇集，在劇中她飾演男主角「田一雄」的青梅竹馬「方梓芊」一角。

Asha本身擁有英菲血統，爸爸是一名英國攝影師，媽媽則是菲律賓人，而她自己在香港成長。

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一向直率敢言

2016年加入ViuTV前，Asha已是一名YouTuber兼任模特兒，拍片風格直率敢言，曾因TVB節目《網絡挑機》中王晶一番「買樓才是成功」的言論，拍片反駁對方而引起網上關注。

Asha關注LGBT社群（Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender），去年曾推出慈善寫真集，赤裸上身貼上不同標籤，寓意抗拒「標籤化」。而過往她也曾拍片分享，表示自少已意識到自己喜歡男性，直到13歲時認識了一名雙性戀朋友，令她眼界大開，亦發現自己並不抗拒雙性戀。

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與同性密友放閃

後來在18歲那年，Asha因與男友一場不快經歷，開始懷疑自己究竟喜歡男生或女生。

在經歷近10年探索及嘗試了解自己後，她認為多年來附加在身上的標籤，對自己根本毫無幫助，亦希望當年能有人跟自己講，根本無需做出選擇，喜歡誰就喜歡誰。而Asha現時有一名拍拖多年的同性密友Seth，兩人感情穩定，不時會在網上放閃。

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責任編輯：羅嘉欣