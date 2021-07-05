【刀傷警員】湯家驊稱宣揚疑兇或違法　葉劉倡了解獻花的深層次原因

▲ 湯家驊稱宣揚疑兇或違港區國安法，葉劉則認為獻花未必犯法。（葉劉淑儀Facebook）

警方近日在崇光百貨門口駐守，阻止市民向七一襲擊警員的疑兇獻花。行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，倘疑兇基於政治原因犯案，市民宣揚其行為可能違法，另一名行會成員、新民黨主席葉劉淑儀則認為，純粹哀悼或獻花未必犯法，更稱政府應了解，背後的深層社會問題。

湯家驊接受電台訪問時稱，疑兇若基於政治原因襲警，是有可能干犯港區國安法中的恐怖活動罪，而他將宣傳、表揚、形容疑犯為「烈士」、「義士」等，解讀成宣揚，認為是有機會犯法。至於獻花的行為，他認為字面上理解是表揚，是否出於同情、無知，就要警方按現場環境，調查有否犯罪意圖。

葉劉淑儀則指出，獻花屬於一種發洩，認為法律只能針對犯法行為，不能針對市民市想，政府需要了解其深層次原因，疏導情緒。她又補充，市民自前年的反修例風波，累積很多不滿，如土地房屋不足、向上流動機會減少、自由倒退等，政府宜多作解說，並研究如何改善市民生活。

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責任編輯：陳宛彤