【東京奧運】ViuTV連串特備節目撼TVB　MIRROR+ERROR出動迎戰

▲ ViuTV推動運串特備節目迎奧運。

東京奧運會將於7月23日開幕，TVB辦《明星運動會》迎奧運，ViuTV亦在今日（7月5日）宣布特製一連串節目迎接奧運的節目，在本月中開始推出《夏日有團伙》系列：《夏日有團伙 擊戰一場》、《夏日有團伙 力圖打排球》及《夏日有團伙 水著考有Feel》。

▲ MIRROR與ERROR。

MIRROR決戰ERROR

《夏日有團伙 擊戰一場》將於7月18日播出，節目由打鼓比賽真人騷《撃戰》原班人馬李健宏（KB）、江𤒹生（Anson Kong）、余思逸（Yoshi）任主持，9位《擊戰》女鼓手再度熱血登場，與Dear Jane、ONE PROMISE、Kolor及陳蕾等一同Rock爆舞台。

《夏日有團伙 力圖打排球》將聯同《男排女將》內演員實行排球賽大鬥球技，屆時「家瑜教練」的鄧麗欣領軍「力圖隊」迎戰陳宇琛率領的「ERROR隊」，而賽事將於8月28日播出。

《夏日有團伙 水著考有Feel》繼續由小儀、呂爵安（Edan）及Dixon擔任主持，人氣男團MIRROR及ERROR再次挑機，比賽場地將移施到水上進行，他們會在浪花中Show住肌，大玩五感遊戲，展示團伙精神，節目將於9月4日播出。

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連串奧運節目

而東京奧運於7月23日開幕，ViuTV推出《奧運有團伙》系列。在東奧前夕，全新節目《運動有團伙》將於7月3日起，一連三個星期六晚上10時45分播出，將香港運動員背後的無名英雄一一曝光，讓觀眾更能體會香港運動員的心路歷程。

而《仔仔囡囡730》將於6月28日至7月22日期間推出《仔仔囡囡奧運版》，由一班年輕有活力的仔仔囡囡主持，每日直送東京奧運場內場外片段，如奧運期間東京的日常、奧運義工的心態準備、場館介紹、便利店奧運名物等。

▲ 《奧運有得揀》主持_ 陳安立、陳嘉倩、強尼、沈殷怡、馬啟文

而奧運進行期間，《奧運有得揀》將一連16日（7月24日至8月8日）於晚上6時30分，由強尼、陳安立、馬啓仁（Keyman）、陳嘉倩及沈殷怡主持每日多個奧運熱門項目。而每晚11時30分將播出《奧運有團伙 精彩一夜》，總結每天的賽事。