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【國安法】鄭若驊︰新聞從業員有義務遵守所有法律

政治 16:41 2021/07/05

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律政司司長鄭若驊指，港區國安法尊重和保障人權、維護法治。（政府新聞處圖片）

律政司司長鄭若驊指，港區國安法尊重和保障人權、維護法治，提到言論和新聞自由受《基本法》和《香港人權法案》保障。不過，她指新聞從業員與其他人一樣，有義務遵守所有法律，包括刑事法律。

鄭若驊今在《香港國安法》法律論壇上致辭，稱《香港人權法案》的案例，確立「負責任新聞作業」原則概念，強調新聞從業員必須按原則真誠行事，提供準確可靠資訊，方可獲言論和新聞自由權利保障，報章出版人及編輯，亦要遵重新聞活動中的特別責任及義務。

她指，大部分的權利和自由並不是絕對的，而是可以根據法律，為達致保障國家安全、公共秩序等目的，作出規定限制。她舉例指，言論和新聞自由受《基本法》和《香港人權法案》保障，但《香港人權法案》訂明，行使有關權利附有「特別責任及義務」，可依法律規定，為保障國家安全、公共秩序，公共衞生或風化、或尊重他人權利或名譽而受到必須的限制。

鄭若驊續指，港區國安法中的勾結外國或者境外勢力罪，制定目的是維護國家主權獨立，免受外部勢力干涉，正當性顯而易見。她強調，有關罪行不針對、不影響在港機構及個人，與外地的正常接觸，例如學術交流及商業交易等，不過，香港機構及個人不應配合外國，實施針對中國或香港的制裁或其他敵對的行為。

鄭若驊認為，維護國家主權安全發展利益、堅持全面貫徹落實一國兩制、維護香港長期繁榮穩定、保障居民合法權益，是國家堅定立場，過去一年制定國安法後，有效遏止對國家安全構成嚴重威脅的行為及活動，對維護國家安全的成效有目共睹，讓香港走出2019年中開始的困局，由亂及治。

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記者︰尹櫻霖

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