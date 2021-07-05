【燙傷急救】嬰兒遭飯煲蒸汽燙傷隔天起水泡　醫生教路5步驟減少留疤痕

▲ 台灣一名嬰奶兒遭飯煲蒸汽燙傷，隔天手指起了一個大水泡。

小朋友不小心燙傷，家長不用慌張，最緊要做好急救然後立即送院。有家長擔心孩子的燙傷傷勢會否留疤痕，兒科醫生教路做好5步驟「沖脫泡蓋送」，就可減少留疤的機會。

台灣兒科醫生歐淑娟近日有facebook專頁分享一個病例，在看診時遇到一名燙傷的嬰兒，BB被飯煲的蒸汽燙傷，當時沒有沖水滿30分鐘，翌日就發現起了一個大水泡。該嬰兒的情況屬深二度燙傷，看門診處理時孩子不感到痛楚。

手指被蒸汽燙傷起水泡

從該孩子手指照片所見，有一個大水泡，像很易被刺穿。歐醫生教路當燙傷後，要立刻執行「沖脫泡蓋送」5步驟。此外她強調要由醫生處理水泡，別自己戳破，否則受感染傷口會更糟。5步驟如下︰

1. 沖︰立即用冷水沖洗燙傷部位，可直接隔著衣物沖水，降低表面溫度。

2. 脫︰小心地脫掉傷口上的衣物，脫不下毋須勉強。

3. 泡︰傷口浸泡在水中，就像是對傷口進行冰敷。

4. 蓋︰在傷口蓋上乾淨的紗布、衣服或毛巾。

5. 送︰送醫處理止痛及傷口消毒及清洗。

就以上5步驟，歐醫生指出「沖」的步驟最重要，它最需要耐心與時間，要以流速不快的冷水沖洗燙傷部位，要沖滿20至30分鐘。她提及二級以上的燒燙傷非常容易留疤，但疤痕好壞跟最初的照顧方式有關。在就醫之前，務必在家中、事發地點附近找到冷水沖洗，沖到燙傷部位不再火辣辣的刺痛、灼熱感消失為止，強調大約要20至30分鐘才夠。

沖冷水影響燙傷傷口

歐醫生自己曾在煮飯時不慎燙傷腳趾，實測沖冷水30分鐘大約要一個浴缸的水量。而這個小動作最後可以影響傷口，可知道傷口漂亮疤痕就淺。她當時刻去浴室沖冷水，還好最後沒事、沒留疤。

很多人不知道沖冷水的重要性，條件可以的話真的要沖到不會痛為止，減少熱傷害、皮膚會恢復得比較好。

她再強調萬一燙傷，正確處理記得務必做到「沖脫泡蓋送」，送醫才能得到正確的治療、最大程度減少疤痕的產生！

網民分享燙傷經歷

不少網民分享自己或孩子曾燙傷的經歷，家長都可以引以為鑑，提防出現燙傷意外，可點擊圖片看更多︰

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原文刊載於facebook專頁「兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師」。

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責任編輯︰王明芳