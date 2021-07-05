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【擅用電腦】為申學術資助涉擅用電腦　理大助理教授否認4罪9月開審

社會 17:10 2021/07/05

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被告馮建雄否認4項不誠實取用電腦罪。（林欣樂攝）

理工大學應用物理學系助理教授疑為申請學術資助，涉在理工大學不誠實取用電腦，並涉自行將自己戶口升級至系統管理員戶口，被控不誠實取用電腦等罪。控方今（5日）於九龍城裁判法院修訂控罪，被告現被控4項不誠實取用電腦罪，他今否認4罪，案件排期至9月20日開審，被告續准保釋候審。

被告馮建雄（41歲），報稱理工大學助理教授，原被控1項有犯罪意圖而取用電腦罪、8項不誠實取用電腦罪，以及1項企圖取用電腦為不誠實地獲益罪。

控方今修訂控罪，將控罪整合為4項不誠實地獲益而取用電腦罪。經修訂後的控罪指，被告於2017年10月18日，在理工大學CD605室為不誠實地獲益而取用電腦，即未經授權而將研究資助局綜合電子系統某帳戶，由「用户帳戶」升級為「系統帳戶」，即取用大學教育資助委員會的電腦。另一控罪指他於2017年11月至2月，在理工大學CD605室取用大學教育資助委員會的電腦。

餘下兩罪指被告分別於2017年11月22日至2018年2月15日之間，及2018年1月5日至2月4日之間，在香港取用大學教育資助委員會的電腦。

被告今否認經修訂後的4項控罪，控方指會傳召10名證人，包括4名為警員及1名精神科專家，辯方則透露將爭議被告的犯案心態。

裁判官將案件的審前覆核定於8月23日，審訊則於9月20日至29日，被告續准保釋候審。

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記者：林欣樂

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