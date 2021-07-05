【退休保障】調查指86%中等收入中年人退休無期　現有退休保障僅足夠代替4成收入

▲ 香港退休計劃協會與明愛專上學院及港大合作的調查顯示，86%中等收入的中年人士表示不知道何時退休，甚至打算做到不能工作為止，而對於中高收入者中，現時強積金、長者醫療券等保障僅能替代長者退休後約4成收入。（林宇翔攝）

不少人有幸活到長命百歲，如何準備退休後的生活開支更顯重要。一項調查顯示，86%中等收入的中年人士表示不知道何時退休，甚至打算做到不能工作為止，而對於中高收入者中，現時強積金、長者醫療券等保障僅能替代長者退休後約4成收入。調查機構認為，結果反映他們因擔憂經濟狀況而不敢退休，而本港的退休保障亦未達國際水平。

調查由香港退休計劃協會、明愛專上學院及香港大學秀圃老年研究中心在去年中進行，訪問到222名50至60歲人士，發現有65%人表示打算繼續從事現在的全職工作，直至不能工作為止，亦有21%人表示不知道何時退休。對於退休後的轉變，受訪者最擔心的是經濟狀況及身體狀況變差，分別有54%及46%。而在20人的深入訪談中，有55%人表示退休準備不足，認為自己的生活水平屬中或中上水平，但較多估計退休後會屬於中或中下水平。

此外，調查又分析中低收入及中高收入長者住戶的開支，以最新的2014至15年度統計處住戶開支統計調查數據分析，中低收入（即收入中位數一半至中位數）長者住戶每月人均開支約為8,000元，而中高收入（即收入第25%至50%位置的住戶）的每月人均開支約為13,000元。

調查再按經濟合作暨發展組織（OECD）的方法，並以去年第2季工資中位數，即男性為2萬元，女性為1.75萬元，推算倘工作40年，在現有制度下能替代多少退休後20至25年的收入。調查計入社會保障如生果金、長生津，強積金及長者醫療券、長者生活津貼後，退休制度的替代率約為40%；倘計入收入5%的強積金自願性供款，替代率則達到約6成，但仍然較國際平均的7成為低。

明愛專上學院社會科學院教授黃於唱表示，一般長者的退休收入替代率要達到7成，才能夠維持現有的生活水平，調查結果反映中上收入的人士很可能在退休後，只剩下4至6成的開支，只能夠維持中下水平生活，令生活質素下降。他認為，這是許多中等收入人士憂慮對於退休準備不足的原因。

香港退休計劃協會行政委員會主席何淑明表示，現時低收入人士能夠享有公共房屋及福利，而高收入人士亦有足夠的投資及儲蓄供退休生活，反而是中等收入人士的保障不多。她建議政府推出更多鼓勵措施如稅務優惠，或推出更多有回報的產品，吸引更多中等收入人士參加自願性供款，提高退休收入替代率；另應盡快放寬長生津的資產要求，及降低生果金年齡至65歲，讓更多長者受惠；此外，她認為要由政府牽頭推遲公務人員的退休年齡，讓私人市場跟從，甚至可以效法外國不設退休年齡，讓長者減少退休的壓力。

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記者：徐紹軒