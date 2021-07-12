V-ZUG Supreme Line系列冷藏組合　詮釋低調奢華盡顯個人風格

擁有逾百年歷史的瑞士家電品牌V-ZUG，秉承「Swiss perfection for your home」的理念，致力融合瑞士傳統工藝與現代創新科技，為用戶研發製造高品質的廚房電器及服務，讓廚房更添時尚美感，盡現低調奢華魅力。

說到V-ZUG這個歷史悠久的瑞士高級家電品牌，不得不提其最新推出的V-ZUG Supreme Line冷藏組合，以優雅設計，結合名貴高級不銹鋼及鋁物料及偌大儲藏空間，呈現非凡奢華氣派。為配合用戶度身訂造心目中的廚房空間，V-ZUG Supreme Line系列採用組件式設計，包括CombiCooler V6000 Supreme、Cooler V6000 Supreme、Freezer V6000 Supreme及WineCooler V6000 Supreme等均可自由組合，創造獨一無二的理想入廚空間。

雪櫃具偌大空間 MonoFridge增加冷藏儲物彈性

▲ 透過MonoFridge功能，只需簡單步驟，冰箱便能在數小時內切換成標準冷藏格，大大提高冷凍儲存及靈活性。

近年不少家庭對冷藏肉類等冷藏食品的需求增加，令一般雪櫃的冷藏格空間不敷應用。V-ZUG Supreme Line系列中的CombiCooler和Cooler均長達88cm，擁有至少561公升容量，其中Cooler的容量更達到巨大的626公升，偌大空間可增加冷藏儲物彈性，更讓收納一目了然。另外，V-ZUG Supreme Line系列雪櫃組合加入了特設先進MonoFridge功能，只需簡單步驟，冰箱便能在數小時內切換成標準冷藏格，大大提高冷凍儲存及靈活性。

▲ V-ZUG Supreme Line系列採用特別設計的InfinityShelf系統，層架安裝在滑軌上，高度可隨時調整。

這次品牌首次配置了指尖輕觸TFT螢幕，使用上更為方便，功能操作更加簡便，亦採用特別設計的InfinityShelf系統，層架安裝在滑軌上，高度可隨時調整，沒有限制，讓用家可不受高度限制作儲存，貼合用家不同需要，加上設有SoftTelescope的儲存格能完全趟開，令收納更輕易而舉，而儲存格另設有Soft Opening及Soft Closing，方便又貼心。

▲ CombiCooler是品牌旗下首款設一體式製冰機的雪櫃，配備自動製冰功能，所有操作只需連接到雪櫃的主供水系統，便隨時有乾淨冰塊可用。

此外，CombiCooler亦是首款設有一體式製冰機的雪櫃，配備自動製冰功能，只需將雪櫃連接到主供水系統，隨時即有乾淨冰塊可用。

雪櫃同時設有ClimateControl 功能，確保冷空氣在偌大的空間內均勻循環及分布，將溫差減到最低，能有效阻止冰塊在雪櫃內的後方積聚，同時亦確保空間內有足夠濕度，令食物時刻保持最新鮮的狀態。

名貴櫻桃木酒櫃宴客 收藏大量美酒佳釀

▲ WineCooler V6000 Supreme層格採用名貴櫻桃木，可同時存放72瓶紅酒。

為照顧喜愛收藏及品嚐美酒的用戶，V-ZUG Supreme Line系列特設專屬的WineCooler V6000 Supreme酒櫃，其層格採用名貴櫻桃木（Cherry Wood），同時設有 Soft Closing，盡顯優雅品味及貼心考慮。

酒櫃設有兩個不同溫度區，可存放72瓶美酒，用家只需按酒的貯藏要求設置溫度，同時酒櫃亦備有濕度設定，加上防UV玻璃門令美酒佳釀的儲藏環境變得更理想；而且櫃內設有LED背燈，除能作低調照明，更可啟動長達12小時模式，方便用戶開派對宴會時，展示心愛珍藏時增添氣氛。

以減碳設計為宗旨 環保與高效能兼備

V-ZUG在產品設計方面致力綻放低調奢華的美學，但在追求極簡美學的同時，亦不忘「防止、減少、抵銷碳排放」的宗旨。在2020年，V-ZUG的生產亦已達至碳中和的目標，比其他品牌領先一大步，而最新的V-ZUG Supreme Line及一系列廚房家電均致力減少能源使用，致力提升環保節能方面的表現。

百年歷史瑞士品牌 傳承傳統工藝精粹

▲ 瑞士奢華家電品牌 V-ZUG堅持傳承瑞士傳統工藝的精粹，致力為用戶研發製造高品質產品。

有著逾百年歷史的瑞士奢華家電品牌V-ZUG，自1913年創立以來，一直堅持傳承瑞士傳統工藝的精粹，並融合現代創新科技，秉承「Swiss perfection for your home」的理念，致力為用戶研發製造高品質產品及服務，穩佔瑞士家用電器市場的領導地位。

V-ZUG旗下主要產品包括蒸焗爐、爐具、抽油煙機、咖啡機、酒櫃、洗碗碟機、冰箱、洗衣及衣物護理系統等，並曾以多項創新技術，精緻的設計及持續發展的效益表現，屢次摘下多項頂級國際殊榮，包括「iF 產品設計獎項」、「PLUS X Award」、「reddot紅點設計獎」，以及讀者文摘「Most Trusted Brand」殊榮等。

V-ZUG HK Ltd

如欲查詢，請致電 2776 8808 / 6433 4542 電郵：info.hk@vzug.com 或瀏覽 www.vzug.com

陳列室地址：銅鑼灣羅素街8號12樓

（特約）