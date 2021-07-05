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【盆滿缽滿】10名舊同學夾錢賀好友結婚　跑4間銀行唱3000個1元硬幣做人情

親子 17:53 2021/07/05

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河南一場婚禮有賓客送上3000個1蚊銀做人情，嚇呆了收人情的家屬。

新人結婚都渴望收到大大封人情，內地有賓客為了助興，跑足4間銀行唱了3000個1元硬幣，當日再倒入一個紅色盤子中，叮叮咚咚夠晒響亮，但負責收禮金的家屬看著一盆散銀被嚇呆，也懶得點算，在禮金帳簿直接寫「壹盆」。

綜合內地傳媒報道，近日微博瘋傳一段在河南舉行的婚禮影片，拍攝於上月25日，有兩名男子入場時帶同一個背囊及一個紅色盤，當他們抵達門口的收禮金枱時，向眾人表示︰「快拿個盆出來」！

男子將大量1元硬幣傾倒入盆內，負責收禮金的伯伯見狀嚇到呆，拿起1堆硬幣不知道如何是好，經商量後，惟有在帳簿上寫上「壹盆」（硬幣）。

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舊同學︰唱銀仔送去更熱鬧

原來男子是新郎的舊同學，王姓男子解釋，他與新郎在求學時期一直互相捉弄，如今對方結婚，他想為對方的婚禮添些「麻煩」及增加樂趣，故收集了10人的人情，並跑了4間銀行，才兌換到3000個1元硬幣（人民幣，約3600港元）做人情，總重達20公斤。

人家結婚，想著一個熱鬧事，喜事嘛，就給他換了一盆硬幣給他送過去，肯定更熱鬧嘛。

網民︰真兄弟才送「重禮」

不少網民批評該賓客無聊當有趣，還連累銀行職員點算，但有人卻認為是真兄弟才會花心思送這份「重禮」。點擊圖片即睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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