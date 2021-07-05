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【大灣區】智庫稱青年認同內地前景較好　惟交流計劃未增北上意欲

政治 17:25 2021/07/05

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青年發展委員會副主席劉鳴煒創立的民間智庫「MWYO青年辦公室」，每兩個月訪問青年，了解他們的看法。在最新出版的刊物《青年備註》顯示，受訪者參加大灣區交流計劃後，未有增加北上意欲，認為計劃未必帶來正面影響。

「MWYO青年辦公室」進一步解釋，不少受訪青年認為，交流活動大多走馬看花，鮮有與當地人接觸交談機會，但他們仍認為，內地的發展前景相對較好。

一位從位從事市場營銷的青年指，內地的企業規模較大，資金更充裕，發揮空間無疑比香港大得多。另一位任職保險精算的受訪者稱，其行業於內地尚在初始階段，北上發展容易獲得較高級的職位。

然而，只有極少數受訪者打算到大灣區或海南等地發展，因為考慮工作地點、薪金和前景外，青年還會考慮親友、文化等經濟以外的因素。

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責任編輯：陳宛彤

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