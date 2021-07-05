【6月天氣】今年6月雨量比正常多28% 　上半年異常溫暖氣溫創有記錄最高

▲ 天文台指，本港今年6月受熱帶氣旋小熊、多道低壓槽及活躍的西南氣流影響，讓本港迎來了期待已久的降雨。(經濟日報資料圖片)

天文台指，本港今年6月受熱帶氣旋小熊、多道低壓槽及活躍的西南氣流影響，讓本港迎來了期待已久的降雨。2021年6月的總雨量為628.0毫米，較正常值491.5毫米多約28%（或較1981至2010年正常值456.1毫米多約38%）。本月充足的雨水紓緩了本港過去數月非常乾旱的狀況。上半年的累積雨量為791.1毫米，較同期正常值1 082.5毫米少約27%（或較1981至2010年正常值1,096.9毫米少約28%）。

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另外，今年6月亦較正常溫暖，平均氣溫28.8度較正常值28.3度高0.5度（或較1981至2010年正常值高0.9度）。由於過去4個月氣溫遠較正常高，本港上半年異常溫暖，1月至6月平均最高氣溫、平均氣溫及平均最低氣溫分別為26.3度、23.3度及21.3度，三者均是同期有記錄以來最高。

受一道低壓槽影響，6月1日本港天氣不穩定，有大驟雨及狂風雷暴。當日下午大嶼山及香港島多處地區錄得超過100毫米雨量，而大嶼山南部、長洲、南丫島及赤柱更錄得超過150毫米雨量。隨着該道低壓槽移向北面，本港翌日天氣好轉，驟雨減少，短暫時間有陽光。受一個高空反氣旋影響，6月3日本港天氣普遍晴朗和酷熱，在陽光充沛的情況下，香港天文台錄得的氣溫在當日下午上升至全月最高的34.0度。



一道低壓槽於6月4日橫過廣東沿岸，為本港帶來幾陣驟雨及雷暴。隨着該道低壓槽遠離本港，加上位於廣東沿岸的雲層逐漸轉薄，隨後兩日本港天氣好轉，部分時間有陽光。在微風的情況下，6月6日早上本港有煙霞。受一股偏東氣流影響，6月7日至8日除有幾陣驟雨外，本港天氣逐漸轉晴，6月8日日間天氣酷熱。



受一道廣闊低壓槽及隨後位於南海的低壓區影響，6月9日至11日本港短暫時間有陽光，但有幾陣大驟雨及雷暴。6月11日下午位於南海的低壓區增強為熱帶低氣壓。該熱帶低氣壓於6月12日橫過海南島西南部後進入北部灣，並於當日稍後時間進一步增強為熱帶風暴，並被命名為小熊。6月13日小熊登陸越南北部，並於內陸減弱為低壓區。與小熊相關的外圍雨帶在6月12日至13日持續為本港帶來雷雨。在6月9日至12日期間，本港各區普遍錄得超過50毫米雨量，而大埔、九龍部分地區及香港島更錄得超過100毫米雨量。



受一股西南氣流影響，6月14日至20日本港部分時間有陽光，並有幾陣驟雨，當中6月16日至20日本港日間天氣酷熱，6月19日的最低氣溫為29.5度，是有記錄以來六月份的其中一個最高。位於華南的一道低壓槽在6月21日逐漸靠近沿岸地區，本港當日短暫時間有陽光，但亦有幾陣驟雨及狂風雷暴。該道低壓槽隨後在廣東沿岸徘徊，本港於6月22日至26日大致多雲，間中有大驟雨及雷暴。在這5天期間，本港各區普遍錄得超過100毫米雨量，而西貢、九龍及香港島多區更錄得超過200毫米雨量。



隨着一股活躍的西南氣流影響廣東沿岸，6月27日至29日本港天氣持續不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴。6月28日早上的雨勢持續較大，連綿不絕的大雨令香港天文台需要發出本年度首個黑色暴雨警告信號，九龍半島、香港島、青衣、將軍澳、長洲及大嶼山均錄得超過150毫米雨量。暴雨下，香港天文台錄得的氣溫下降至全月最低的24.0度。隨着驟雨逐漸減少，本月最後一日本港天氣酷熱，短暫時間有陽光。

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責任編輯：洪芷晴