【疫苗接種】政府外展隊為170多名九巴員工及家屬打針　陳帆籲所有公共交通從業員盡早接種

▲ 政府新冠疫苗外展服務隊今日（5日）為170多名九巴員工及家屬接種復必泰疫苗。（政府新聞處提供）

政府新冠疫苗外展服務隊今日（5日）為170多名九巴員工及家屬接種復必泰疫苗。運輸及房屋局局長陳帆亦到訪九巴九龍灣車廠，與九巴行政總監許鎮德一起探訪九巴員工及家屬，了解他們接種新冠疫苗的情況。

陳帆表示，香港的公共交通網絡完善，每日有9成出行市民選用公共交通服務，而當中超過3成市民乘搭專營巴士。專營巴士從業員每日接觸不少市民，接種疫苗十分重要，既保護自己，亦為他們的家人，以至社會建立保護屏障。

陳帆呼籲所有公共交通服務從業員盡早參與新冠疫苗接種計劃，顧己及人；並呼籲各公共交通營辦商與政府攜手推動「全城起動 快打疫苗」運動，積極推動和安排員工接種疫苗。

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責任編輯：陳子謙