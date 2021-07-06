【發奮圖強】會考3分做地產代理9年　29歲男生明白「沙紙」很重要獲獎助學金入讀城大

▲ 現年29歲的Chris，做了地產代理9年之後，毅然決定重返校園讀書。

圓大學夢有心未怕遲，會考只得3分，中五畢業後便出社會工作的Chris，在地產界打滾9年後，毅然重返校園讀書，現就讀城大政治及公共政策學系三年級。他形容進修之路是自己的「冒險旅程」，縱然比其他人花更多時間、走得較慢，仍然堅持下去，「人要進步，唔係就會被淘汰」。

放棄9年工作重考公開試

Chris在29歲之齡讀大三，坦言隔那麼多年再拾起書包，感到不習慣。憶起讀band 1中學的時光，他指自己初中成績不差，曾考獲全級第二名，可是後來覺得「唔讀書都搵到錢」，沒有花太多心力在學習上，結果會考只得3分。中學畢業後他從事地產代理，一做便是9年。在工作期間，他突然發覺「沙紙」很重要，

世界唔同咗，周街都係大學生，自己唔進步嘅話會被淘汰。

在2018年，他毅然決定放棄工作一年，專心溫書重考公開試。由舊制會考轉至應考DSE，Chris指考試內容及模式差別不大，中文及數學科都靠自己操卷溫習，至於最沒有信心的英文科，則有補習老師幫忙。最終他取得最佳5科11分的成績，入讀香港專業教育學院（IVE）的房地產及物業管理高級文憑。

相隔多年重拾讀書志向，Chris指自己曾有顧慮，「都會覺得驚，放低書包咁多年，要花好多時間先同人哋一樣，而且經濟收入會少咗好多」。不過他也明白讀書要付出代價，下定決心作出改變，堅持進修之路。

▲ Chris（左三）獲頒房協獎助學金。（受訪者提供）

獲獎助學金入讀城大

Chris從事地產行業9年，指過往工作只看重樓價升跌，入讀IVE之後，他以新角度了解樓市，亦接觸到物業估價、屋宇保養及翻新等知識。就學期間，他獲安排到房協管理的住宅「喜盈」中實習，首次接觸物業管理工作。回想在大廈管理處工作的「初體驗」，Chris坦言感到緊張，不過在熟習工作之後，對物業管理產生興趣，決定繼續裝備自己。

去年他獲頒房協獎助學金，升讀城大政治及公共政策學系，並選修「房屋管理專修」範疇，更深入地了解房屋政策。他直言自己英文底子比較差，初時不習慣英語教學，唯有「迫自己聽，一定要搞到明為止」。為了提升英文水平，Chris閱讀大量學術文章，查看並抄下不懂的英文生字，強迫自己多看多寫。

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重返校園是冒險旅程

Chris來年將升讀大四，回望重返校園的經歷，他形容是自己的「冒險旅程」，「想測試自己嘅能耐，期待自己將來有事可為」。能夠入讀大學，他指已經超過原本期望，

冇諗過自己考到DSE、入到大學。試過之後發覺自己可以做到，努力係有得着，就想繼續落去。

在課餘時間，他積極參與義工活動，探訪及照顧長者，豐富自己的閱歷。他指與長者溝通的過程中有不少得着，能夠從對方的經歷中調整自己的人生態度，亦從照顧他們的過程中得到安慰，肯定自己的貢獻。

求學之路比一般人慢了幾年，Chris坦言經常覺得自己比別人差，「好想追返失落嘅嘢，希望英文可以好啲」。在追求一張「沙紙」的路上，Chris看得更高更遠，不為知識設限，開放自己學更多、見識更多，把握重返校園的機會拓闊眼界。

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記者：胡嘉儀