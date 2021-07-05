【香港小姐2021】梁允瑜被揭爆粗後反省　關楓馨向爸爸關禮傑學塑身

▲ （左起）陳聖瑜，戴佳敏，關楓馨，梁凱晴，王婳婳。（攝影：曾耀輝）

《香港小姐2021》28位入圍佳麗今日會見傳媒，外間視為大熱的關楓馨，及未入圍已有負面新聞的梁允瑜，接受TOPick訪問，分享入圍心情。

關禮傑女兒關楓馨成為焦點，她接受TOPick訪問說：「開始有點緊張，不過還是覺得應該要Enjoy整個過程。父母著我要有多點自信心，淡定一點便可，盡量做好自己。」

被問到背負着「星二代」之名會否很大壓力？她說沒有壓力，會做好自己，Keep Fit備戰，會多做運動、吃得健康點。關楓馨表示有請教爸爸關禮傑：「他也是做運動，並要我多做運動，也叫我享受這個過程，是人生的經驗，做到最好便不會後悔。」

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▲ 關楓馨成為焦點。（攝影：曾耀輝）

問到是否想入行？她表示有興趣入行，「最主要是覺得這是一個很難得的人生經驗，可以學到很多，志在享受過程及學習。學習到禮儀、Catwalk，將來亦會對我有幫助。」談到優缺點，她認為：「笑容是我的優點，改善方面，對答需要練習多點，走路的姿勢也需要改。」

梁允瑜：會更懂得分寸

另一佳麗梁允瑜談到近日的負面新聞，她向TOPick表示：「一開始會受新聞影響，很Depressed，為何會發生這些事？之後改變了心態，過去的事情的確是發生了，不能抹掉或收藏，所以要面對，會做好自己，做個更好的梁允瑜。」

談到說粗口一事，她坦言每個人也會說粗口，但要識分時候，現在參加港姐更需要留意言行舉止。

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▲ 梁允瑜早前捲入是非。（攝影：曾耀輝）

她不去追究是否被朋友出賣：「反而我需要如何去面對（負面新聞）呢？比賽的心態、情緒都很重要的，如何轉變為動力，及要樂觀一點。」

被指是貼地港姐，她笑說：「每個人都有不同的意見，口始終長在別人身上，我不會放在心內。我不太懂得成為很造作的人，經常被人取笑，指我太易講心底話。」她認為在娛樂圈做最真的自己是很重要的，若呈現假的一面，面對大眾、觀眾是很辛苦的，只有做最真的一面才可以吸引到更多的人欣賞。

▲ 施茉莉年紀最輕。（攝影：曾耀輝）

18歲的施茉莉是身高最高及年紀最小的佳麗，擁有中德混血兒身份的她透露：「爸爸是德國人，媽媽是香港人。來了香港4年，可能廣東話不是說得很流利，不過多算也聽得懂，媽媽有教我說。」她懂得五種語言，包括英文、德文、荷蘭文、西班牙文及中文：「因為曾多次搬家，所以學到很多語言，最難學的是廣東話。」

被問到混血兒會否是優勢？她說：「今年有很多很美及很聰明的女生來參選，競爭力很大，但會做好自己，長得高可能有幫助。」至於如何備戰？她表示：「喝多點水、睡多點、吃得健康點、做多點運動。」

王婳婳努力學廣東話

大熱之一王婳婳跟TOPick表示有少許緊張。對於被指似吳謹言，她說：「之前在北京電影學院讀書時的師姐，很喜歡她，不過沒有見過她。想做演員所以讀電影，現時則想做跟表演相關的工作。」

▲ 王婳婳正學習廣東話。（攝影：曾耀輝）

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她透露：「懂得普通話、英文、少許廣東話及少許法文。已找一位老師學習廣東話，以及看之前的港姐比賽，廣東話很難學習。」她又謂：「對自己的Catwalk、Pose和Smiling都很有信心，優點是笑容甜美。」

另一佳麗王嘉慧讀法律博士碩士學位，她向TOPick表示今屆很多高學歷佳麗，希望自己在全方位也有很好的表現，不止是靠學歷。她指：「學歷對選美並非直接掛勾，學歷也未必等於智慧。暫時不打算在律師這方面發展，自己沒太大興趣，大學時期是讀心理學，反而想繼續在這方面發展。」

▲ 王嘉慧擁法律博士碩士學位。（攝影：曾耀輝）

她認為今天表現比想像中好，因之前有做Model工作，曾拍過TVC及Print Ad，也跟倪晨曦一起拍攝交稅廣告，自覺對鏡頭OK。現時她會努力Keep Fit，「我也有考取私人健身教練的牌照，希望可練到一些腹肌，暫時未算是最完美的狀態。其實我也很喜歡做Gym和Pilates，我會努力練好蜜桃臀。」

記者：游艾維