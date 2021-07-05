【迪士尼樂園】千名員工循當局外展服務接種疫苗　聶德權冀更多機構鼓勵員工打針

▲ 公務員事務局局長聶德權到訪迪士尼樂園，了解職員透過政府外展服務接種新冠疫苗的情況。（公務員事務局提供）

香港迪士尼樂園今日（5日）為員工提供外展接種服務，預計合共約1,000人參與接種。公務員事務局局長聶德權同日到訪樂園，在度假區行政總裁莫偉庭的陪同下，了解主題公園員工透過政府外展服務接種新冠疫苗的情況。



當局指香港迪士尼樂園是首間主題公園參與外展服務，今日起分數天為員工接種科興和復必泰疫苗，今日接種疫苗者不少是樂園負責接待的人員。



聶德權表示，經過一年多的疫情，不少市民都希望到主題公園活動一下、放鬆一下，不少更是親子活動。除了工作人員應接種疫苗保護自己和同儕外，市民以至家庭也應盡快接種疫苗，加上做好個人清潔衞生，便可以玩得更放心，更盡情地感受「奇妙旅程」，又指復必泰疫苗的最低接種年齡已降至12歲，呼籲各位家長為子女安排暑期活動前，先替合適年齡的子女預約接種新冠疫苗，在家庭建立保護網。



政府較早前公布，以「疫苗氣泡」為基礎進一步放寬社交距離措施，主題公園內的表演者，如完成接種疫苗，在戶外表演時可獲豁免佩戴口罩。聶德權補充，希望更多機構鼓勵員工接種疫苗，並感謝今日提供外展接種服務的友愛體育館社區疫苗接種中心的醫護團隊和行政支援人員。

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記者：陳麗娜