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【國安法】鄧炳強︰年輕人守法意識薄弱　港獨思想透過媒體、文化藝術滲透　

政治 17:55 2021/07/05

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保安局局長鄧炳強表示，香港社會整體的守法意識、特別是年輕人仍然薄弱。（網上截圖）

保安局局長鄧炳強表示，香港社會整體的守法意識、特別是年輕人仍然薄弱，雖然港區國安法遏止黑暴及港獨違法行為，但港獨分子仍透過媒體、文化藝術、刊物等「軟對抗」方式，鼓吹滲透港獨思想。

鄧炳強在國安法論壇表示，港區國安法實施一年，效果立杆見影，但仍有港獨分子以「軟對抗」方式宣揚港獨，舉例指目前有組織在不同地方擺街站，亦有大學學生會內閣在參選政綱及宣言，表明要對抗政權；有港獨分子成立新組織、招攬新會員；有人以播放紀錄片為名，以文化滲透暴力，港獨為實；有書店出售宣揚抗爭書籍，荼毒年輕人。他呼籲市民保持警覺，遠離被港獨騎劫的活動，不要被利用作港獨的保護傘。

他認為，反修例事件出現外國勢力、港獨及暴力破壞等前所未有的元素，本港恐怖襲擊的風險仍然存在。他續指，七一當日的襲警案，初步調查顯示是孤狼式恐怖襲擊，批評有人誤導、荼毒市民，嘗試美化、英雄化這些行為，將責任推給警方，必需嚴正讉責，強調本港要防範自我激化的人士，他們表面正常，但可突然變成孤狼，做出恐怖行為，導致嚴重死傷

鄧炳強相信，反修例風波期間，有外國勢力為事件提供資金和物資，批評他們推動和支持香港的暴行，又指有外國組織公開承認，為暴徒在網上隱瞞身份，或境外組織公開籌款、籌集物資及裝備等，削弱本港年輕人的守法意識。

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記者︰尹櫻霖

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