【情緒管教】幼稚園社工分享3步法　教養孩子學會面對贏與輸　

▲ 家長宜妥善處理孩子面對贏輸的問題，避免孩子玩遊戲輸了而亂發脾氣。（i-stock圖片）

幼兒在成長過程中，會透過遊戲學習規則及建立輸贏的概念。但當孩子在玩遊戲時輸了，而亂發脾氣，相信父母都會感到很苦惱。尤其，孩子在遇到挫折就出現脾氣，我們該怎樣做呢？要妥善處理孩子面對贏輸的問題，父母不妨參考以下三步教養方法：

第一步：認同孩子的情緒

當孩子輸了的時間，就哭鬧說：「我不玩了！」、「要重頭玩過！」及「我不要輸！」，其實是一種情緒的抒發。建議父母可以回應「我知道你不開心」，並給予孩子擁抱，孩子會透過父母的回應，得到認同及感到安慰。而孩子亦會學習到可以用說話表達自己「不開心」的情緒。

有家長曾問我：「當孩子想哭的時候，應該讓他繼續哭，還是制止他呢？」。其實，孩子不善用言語表達情緒，身體語言是他們最直接表達方法，所以哭泣就是在表達他們的失落及不開心。所以，最重要是父母理解及認同孩子的情緒。否則孩子在下次遇到挫折時，會更不願意表達自己的情緒。

如果孩子亂拋玩具、打人或者做出傷害自己的行為，也應制止不恰當的行為。當孩子平伏心情後，父母可以讚賞孩子能冷靜下來，控制自己，讓他明白恰當表達情緒是可以的。

第二步：以身作則「示範」 輕鬆面對輸贏

父母面對輸贏的態度，對孩子有很大影響。在孩子成長過程中，父母會有許多期望加諸在孩子身上，這些期望和要求會在生活中，不知不覺灌輸給孩子。如果父母本身很看重名次及結果，也會影響孩子「不想輸」及看重結果的心態，也會希望透過「贏」和「勝利」滿足父母的期望，並獲得爸媽的肯定及讚賞。與此同時，也會出現緊張及焦慮的情緒，甚至輸了便發脾氣，因未能「取勝」及達到父母期望。

所以，教導孩子「輸得起」，讓孩子明白輸了也沒關係，盡力嘗試及參與更重要，這是需要父母「示範」。父母可以從遊戲中「示範」面對輸了時候的態度，也可透過繪本學習或分享自身的失敗經歷，讓孩子從平常心面對自己的失敗。

第三步：鼓勵孩子享受遊戲的過程

當遊戲完結後，首先討論的不是誰輸誰贏，而是多些提及過程中的樂趣，認同孩子的努力、認真和付出。父母可多回應孩子在過程中的表現，例如「你參與得很投入」、「我們很開心你在過程中不斷嘗試」、「我見到你遊戲時很專心」等。這樣，孩子便會感受到父母著重的是過程中的參與，直接鼓勵孩子參與遊戲時更投入。

建議父母不妨善用以上的教養方法，讓孩子能豁達面對玩遊戲時的輸贏，盡情地享受遊戲的樂趣。

同場加映︰父母管教幼兒束手無策 「超級奶爸」：與幼兒溝通要明確指令

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

撰文︰聖公會聖基道兒童院 幼稚園駐校社工服務 駐校社工夏嘉怡姑娘