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【打針優惠】金記冰室舉行接種新冠疫苗大抽獎　頭獎可一世免費食金記

社會 18:19 2021/07/05

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

金記冰室舉行接種新冠疫苗大抽獎。（網上圖片）

社會各界紛紛舉辦不同的大抽獎活動，鼓勵市民接種疫苗。金記冰室今日（5日）宣布，將於本月13日至8月31日舉行接種新冠疫苗大抽獎活動，送出總值達380萬的餐飲券。

金記冰室表示，為鼓勵市民及食客接種新冠疫苗，於本月13日至8月31日舉行接種新冠疫苗大抽獎活動，包括一世免費食金記名額一名 、一年免費食金記名額2名 、3個月免費食金記名額3名，每月上限3000元。

已打兩劑新冠疫苗、持有效香港身份證，並於金記冰室惠顧指定金額，即可於截止日期前參與抽獎。合資格者可於金記冰室稍後公佈的活動網站 上載收據 及登記資料，凡參與抽獎即送10元電子現金券；9月上旬會進行抽獎及公佈結果。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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