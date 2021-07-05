【打針優惠】金記冰室舉行接種新冠疫苗大抽獎　頭獎可一世免費食金記

▲ 金記冰室舉行接種新冠疫苗大抽獎。（網上圖片）

社會各界紛紛舉辦不同的大抽獎活動，鼓勵市民接種疫苗。金記冰室今日（5日）宣布，將於本月13日至8月31日舉行接種新冠疫苗大抽獎活動，送出總值達380萬的餐飲券。

金記冰室表示，為鼓勵市民及食客接種新冠疫苗，於本月13日至8月31日舉行接種新冠疫苗大抽獎活動，包括一世免費食金記名額一名 、一年免費食金記名額2名 、3個月免費食金記名額3名，每月上限3000元。

已打兩劑新冠疫苗、持有效香港身份證，並於金記冰室惠顧指定金額，即可於截止日期前參與抽獎。合資格者可於金記冰室稍後公佈的活動網站 上載收據 及登記資料，凡參與抽獎即送10元電子現金券；9月上旬會進行抽獎及公佈結果。

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責任編輯：郭詩詩