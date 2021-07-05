  • 31°C
香港時間 : 2021705日 (週一) 19:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食物安全】沙田禾輋街市一糧食店貴妃蚌樣本含獸藥氯霉素需停售

社會 18:22 2021/07/05

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

食物環境衞生署食物安全中心今日（5日）公布，一個貴妃蚌樣本檢出獸藥氯霉素。中心正跟進事件。(資料圖片)

食物環境衞生署食物安全中心今日（5日）公布，一個貴妃蚌樣本檢出獸藥氯霉素。中心指正跟進事件。

中心發言人表示，中心透過恆常的食物監測計劃，從沙田禾輋街市M54號鋪食店抽取上述樣本作檢測，結果顯示，樣本每公斤含19.6微克的氯霉素。發言人指，中心已通知涉事商戶上述違規事項，並指令其停售有關產品。中心亦正追查有關產品的來源和分銷情況。

根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），在本港出售供人食用的魚（包括介貝類水產動物）不可含有氯霉素，違例者一經定罪，可處罰款五萬元及監禁六個月。中心會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

相關文章

【食物安全】大埔一田散裝提子乾防腐劑二氧化硫超標1.3倍　被指令須停售
18:27 2021/06/22
【食物安全】大埔一田散裝提子乾防腐劑二氧化硫超標1.3倍　被指令須停售
【食物安全】兩男女進食網購海螺後現麻痺性貝類毒素中毒　感視力模糊及暈眩求醫後無須入院
20:19 2021/06/22
【食物安全】兩男女進食網購海螺後現麻痺性貝類毒素中毒　感視力模糊及暈眩求醫後無須入院
【食物安全】田心村榮發燒味茶餐廳切雞飯含過量葡萄球菌　食安中心要求停售相關產品
19:58 2021/06/29
【食物安全】田心村榮發燒味茶餐廳切雞飯含過量葡萄球菌　食安中心要求停售相關產品
【食物安全】佳之選冬蜜被驗出含抗生素　受影響批次須回收
20:12 2021/06/29
【食物安全】佳之選冬蜜被驗出含抗生素　受影響批次須回收
【食物安全】波蘭及南非部分地區爆發高致病性禽流感　食安中心禁入口禽肉禽類產品
16:40 2021/07/02
【食物安全】波蘭及南非部分地區爆發高致病性禽流感　食安中心禁入口禽肉禽類產品

你可能感興趣

【食物安全】大埔一田散裝提子乾防腐劑二氧化硫超標1.3倍　被指令須停售
18:27 2021/06/22
【食物安全】大埔一田散裝提子乾防腐劑二氧化硫超標1.3倍　被指令須停售
【食物安全】兩男女進食網購海螺後現麻痺性貝類毒素中毒　感視力模糊及暈眩求醫後無須入院
20:19 2021/06/22
【食物安全】兩男女進食網購海螺後現麻痺性貝類毒素中毒　感視力模糊及暈眩求醫後無須入院
【食物安全】田心村榮發燒味茶餐廳切雞飯含過量葡萄球菌　食安中心要求停售相關產品
19:58 2021/06/29
【食物安全】田心村榮發燒味茶餐廳切雞飯含過量葡萄球菌　食安中心要求停售相關產品
街市 環境衞生 產品 衞生署 沙田 食物環境衞生署 香港

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶