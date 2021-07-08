【創科專才】研發AR智能眼鏡應用醫療教育 IVE畢業生：未來是科技創意年代

▲ IVE工程學科高級文憑畢業生謝偉傑（Victor）（右三）現於初創科技公司「MAD Gaze」擔任開發者技術主管，主力開發港產AR智能眼鏡。

疫情造就創新科技廣泛應用，本地初創科技公司研發的擴增實境（Augmented Reality，AR）智能眼鏡，銷情持續上升，有份參與研發的香港專業教育學院（IVE）工程學科高級文憑畢業生謝偉傑（Victor）及其團隊正致力改良AR智能眼鏡，提升功能、外型及價格競爭水平，搶攻世界市場。

在研發路上不斷努力之餘，Victor亦不忘回饋母校，提供智能眼鏡及專業意見，協助培訓創科生力軍。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

完善AR智能眼鏡功能 擴大應用層面

Victor現於初創科技公司「MAD Gaze」擔任開發者技術主管，與十多人的研發團隊主力開發AR智能眼鏡，最新一代「MAD Gaze GLOW Plus」配備追蹤系統、同步定位與地圖構建技術（Simultaneous Localization and Mapping, SLAM），有助即時定位，識別周圍環境和障礙物，可應用於醫療、教育、零售和運輸等不同行業。

數碼化浪潮下，市場對AR智能眼鏡需求持續，Victor任職的公司業務有增無減，按國際市場研究機構International Data Corporation（IDC）的數字顯示，公司於2020全球智能眼鏡市場佔有率約14%，比2019年上升超過一倍。業務拓展至全球逾40個國家及地區，企業客戶已超過400家。

Victor指，AR智能眼鏡切合疫情保持社交距離的需要：「視像會議及通話成職場新常態，工程人員在進行檢查及維修時，或需尋求指示，使用智能眼鏡可即時傳送實況，提升效率；而醫院或醫護人員亦可即時串流智能眼鏡畫面，方便其他地方的醫護人員觀察醫院及病人情況。」

助IVE師弟妹開發智能居家安老系統

Victor自小熱愛創意媒體及電腦編程，中學會考後選修IVE工程學科高級文憑課程，他憑研發具體感功能的智能電話遊戲，曾於香港資訊及通訊科技獎中獲獎，畢業後升讀本地大學資訊工程相關學士學位。Victor表示：

IVE課程非常實務，涵蓋編程、工程軟硬件原理和應用程式開發等知識，更著重培訓學生的創意，教授電子產品設計、多媒體製作的思維和技能，至今亦能用於智能眼鏡的R&D工作，將混合實境（Mixed Reality，MR）、SLAM 技術等新科技融入其中。

Victor工餘亦積極協助母校培訓年輕的創科專才，協助IVE電腦及電子工程高級文憑師弟妹，開發智能居家安老系統「Watching U」，系統有助在疫情間了解長者的日常起居及健康狀況。

除提供智能眼鏡和智能手錶，Victor亦擔任項目的技術顧問，他寄語有意投身創科產業的生力軍：

創科不會一步抵壘，要不怕失敗，在錯誤中慢慢改進，未來是屬於科技和創意的世代。



TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ



【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD