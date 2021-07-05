【國安法】李家超：會逐步將國家安全融入政府施政　教育局將向學校提供國安教學指引

▲ 李家超稱會逐步將國家安全融入政府施政。（政府新聞處）

政務司司長李家超在「香港國安法論壇」閉幕式上致辭指維護國家安全，不是政府一兩個部門的工作，並稱這是整個特區的共同責任，表明政府會逐步界定及要求，若干合適法定機構人員宣誓或簽聲明，確認擁護《基本法》。

李家超指出，港區國安法實施一年，效果立杆見影，扭轉了過去社會鼓吹港獨及社會嚴重暴力的亂局，破壞秩序及社會安寧的行為大大減少，社會恢復穩定，證明執法可以達到制止及懲治的效果，而７月１日晚上發生的孤狼式襲擊，令人髮指

反映國安威脅雖然受控，但風險依然存在，留意到有人鼓吹及支持這些恐怖襲擊，散播仇恨意識，更嘗試美化或美雄化有關涉及意圖謀殺的行為，認為這是助長有關行為及威脅香港的安全及秩序，稱要共同努力阻止本土恐怖主義在港滋生，並稱這是整個特區的共同責任。

他強調，維護國家安全不是政府一兩個部門的工作，並稱這是整個特區的共同責任，港府會繼續將國家安全融入政府施政，包括安排公職人員宣誓效忠，除區議員外，亦將逐步界定及要求部分法定人員依法宣誓。

此外，政府亦加強公務員培訓，修改電檢條例及由教育局向學校提供國家安全教學指引等。

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責任編輯：李淇