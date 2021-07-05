【港澳通關】港澳恢復通關方案未定　澳門：需與內地商討再作決定

有指澳門計劃與香港在7月中旬恢復有限度通關，惟澳門方面口風有變。澳門山頂醫院醫務主任戴華浩表示，澳門與內地採取的防疫措施必須一致，因此放寬香港居民入境澳門的限制措施安排，需要與內地相關部門進一步溝通和評估，具體時間需另行公布。

戴華浩指，香港近日出現一宗檢疫酒店清潔工確診個案，澳門當局需要更多時間去觀察事件發展，例如會否發展成社區感染，或哪一類變種病毒等，協調中心尚需時觀察香港的疫情發展。

戴華浩早前曾稱港澳當局正在商討通關細節，不過他今日回應提問時就指，澳門與內地的疫情聯防聯控工作，一直採取一致的防疫措施，故澳門需與內地相關部門商討，才能達成放寬香港居民入境澳門的安排，方案一旦落實會再公布。

港府發言人指，香港特區政府一直與內地及澳門特區政府相關部門就疫情防疫措施保持緊密溝通和聯繫，現時內地及港澳特區均已開展疫苗接種計劃，而本地疫情漸趨緩和，會與內地及澳門當局共同積極研究在三地疫情受控並且不增加各自公共衞生風險的情況下，逐步有序恢復三地居民的正常跨境往來。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒