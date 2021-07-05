【港區國安法】首違國安法案續審　專家指反水貨遊行具香港自治意識

▲ 劉智鵬今續於高等法院作供。經濟日報資料圖片

24歲男子涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而被控違反《港區國安法》一案今（5日）於高等法院續審。控方專家證人、嶺南大學歷史系教授劉智鵬下午續作供指，反水貨遊行「肯定唔係還我奶粉咁簡單啦」，將內地遊客看成與香港人不一樣的族群，而且運動有香港自治的意識。

控方下午播放2015年有關反水貨客、光復上水、光復屯門的示威片段。劉及後指，「肯定唔係還我奶粉咁簡單啦」，他指整個運動牽涉針對內地遊客，他們看成與香港人不一樣的族群「甚至嚟自外國嘅人咁」，運動有香港自治的意識。

劉又指出，本土民主前線及香港自治運動兩個組織都在光復運動中積極參與，劉認為該兩個組織都是以港獨作為宗旨的組織，而有關光復運動均指香港族群的人要保護自己，以免受到內地族群影響。

在辯方盤問下，劉認為於2020年人們理解「光復香港 時代革命」的意思，是要通過改變政府政權的方式，「攞返香港，從而改變呢個時代」，而「攞返香港」是指取回中華人民共和國政權下的香港管治權。

劉提及「革命」一詞，指主要使用在政治上，且於中國傳統用法中，只有一個意思，即推翻現時政權，取而代之。

辯方盤問劉指為何會依賴梁天琦在2016年時，對「光復香港 時代革命」口號的用法，劉回答因為梁天琦當時將該口號放於一個重要的語境上，因此其語境賦予該口號相當隱定的用法，而梁亦遵照了字詞約定俗成的用法。劉續指，梁通過創作該口號時的語境，進一步確定歷史上相關字詞的用法一致。

辯方問劉是否相信梁對歷史的理解與他本人相同，劉回應指相同，「同好多中國人理解都一樣」，而且劉認為不需要歷史學家的訓練，也可理解到有關字詞。

聆訊明(6日)續。

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記者：陳卓欣