【MIRROR成員】姜濤向「苦主」道歉　為MIRROR破壞網民夫妻關係感無奈

▲ 姜濤向一眾「苦主」致歉。

人氣男團MIRROR大受歡迎，令不少女士瘋狂追星，近日有一眾受MIRROR所害的「鏡佬苦主」，開設名為「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，至今已吸引逾12萬「受害人」入群齊齊吐苦水，今日姜濤、柳應廷（Jer）出席音樂會活動，也表示對此事關注。

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MIRROR成員姜濤、Jer、林家謙及Tyson Yoshi今日（4日）舉行《拉闊音樂會》記招，宣傳將於9月27日舉行的音樂會。

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有留意「鏡佬苦主」

姜濤及Jer被問到「鏡佬」近日熱爆的群組「我老婆嫁咗比Mirror導致婚姻破裂關注組」，二人笑說也有留意，看到不少「受害者」公審伴侶的帖文，如有「鏡嫂」將家中的牆貼著姜濤巨型海報，或逼另一半穿姜濤同款衫，更發開口夢叫「要Jer Jer」，都覺很有趣。

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姜濤講笑指「鏡嫂」家中牆紙好靚，問在哪裡可買，不過他也多次向「苦主」認錯，稱：「最重要不要影響夫妻關係，我們要說對不起，希望眾老公可以同老婆一齊聽我們的歌。」

Jer又知道有「鏡嫂」要另一半上繳5千元消費券投資MIRROR產品，指這做法欠妥當，他表示大家要有經濟自由，想買甚麼要由自己決定。Jer又呼籲女鏡粉不要強迫另一半﹐不過他也不知帖文是否屬實，可能只為飯前飯後娛樂一下。

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▲ 姜濤、Jer、林家謙及Tyson Yoshi於9月舉行拉闊音樂會。（東星圖片）

姜濤Jer不敢著泳褲

另外，ViuTV主辦星級運動會節目，被問到是否要穿水著出鏡，姜濤即說介意，指花姐應不會讓此事發生，甚至怕穿泳褲會被公司解約，因他也過不到心理關口。不過花姐在場提議姜濤可試穿白色泳褲，嚇到他呆了，而Jer也自稱保守，不敢穿泳褲。

說到音樂會，二人表示正在揀歌，想跟林家謙及Tyson Yoshi齊齊玩跳唱，姜濤也希望可跟Tyson Yoshi合唱《Master Class》。