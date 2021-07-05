【槍殺姨舅】女保鑣涉槍殺姨舅案續審　胞兄指被告悲觀及想法負面

▲ 被告詹心桀的兄長魏敬東今於高等法院作供。梁偉榮攝

47歲女保鑣疑因不滿姨舅遲遲未處理外婆遺下之物業，於鰂魚涌公園傾談槍殺兩名姨舅，另外兩名姨舅受傷。女保鑣否認謀殺等共4罪，案件今（5日）於高等法院續審。案發時在場的被告胞兄供稱未聞被告有精神病，但認為她悲觀及想法負面。胞兄又指母親生前患精神病，並有幻聽及幻覺，父親曾給藥物，惟母親並不承認自己患病，父親去世後，他感覺被告與母親相依為命。

被告詹心桀（47歲），被控兩項謀殺及兩項有意圖而射擊罪，被告承認於精神受影響下誤殺兩名死者，不獲控方接納。

控罪指她於2018年6月26日及27日，在香港謀殺二姨詹少芬（80歲）及四舅父詹鎮基（62歲），並於6月26日在太古城道鰂魚涌公園，意圖使二舅父詹前駒（74歲）及三姨詹小慧（65歲）的身體受嚴重傷害而向他們射擊。

被告的胞兄魏敬東（50歲）供稱，他與被告及父母在天津生活逾20年，一家人先後移居香港後於樂華邨居住，至2004年被告獨自搬往將軍澳公屋居住，胞兄則搬往屯門私人屋苑居住。

胞兄指每逢周六日回家探望母親，與母親及被告一起用膳及閒談。胞兄供稱與被告在天津一同生活時，沒有印象她曾到過精神病院接受治療，胞兄指於91至96年間出外讀大學期間，沒有印象被告期間曾接受精神病治療。

控方問及被告曾否在香港進入精神病院接受治療7至8個月，胞兄供稱不知道，由於年代久遠，以其記憶是沒有，惟胞兄指被告曾提及「精神方面有少少壓力，香港生活唔係咁順利」。胞兄指被告沒有向他提及想自殺，他亦沒有發現被告上臂有被「𠝹」傷痕跡，但胞兄供稱「覺得佢悲觀，諗嘢負面少少」。

控方指被告與胞兄之間的whatsapp對話中，被告曾指控「報大數分錢俾自己」，問及被告是否不滿他認同姨舅。胞兄供稱與被告有不同意見，但亦認同她所指為何不盡快處理外婆遺產。

胞兄指被告被還押期間曾寄出10多封信給他，要求送衣服及零食，他指被告於信中言詞表達有條理。

辯方盤問胞兄時指出，父親脾氣壞，過往曾暴力對待母親，胞兄同意。辯方又指兩兄妹年幼時，天津鄰近發生地震，母親最初遺下兩兄妹逃出住所，其後截返救出兄妹，並說過以後生死與共。

辯方指母親於70至80年代患精神病，胞兄供稱是父親認為母親有精神問題，惟母親不承認，有時不希望服食父親給予的藥物。胞兄同意母親有幻覺及幻聽，他曾目擊母親與聲音對話，母親因此於84至85年提早退休。

胞兄指自父親去世後，他感覺母親與被告相依為命，情緒上互相依賴，被告即使搬出獨居後，亦經常探望及照顧母親，及後母親開始腦退化，被告亦經常前往老人院探望。

辯方指被告對建築有興趣，一直希望改變自己，胞兄供稱來港後才知道，並指被告希望讀大學。

胞兄憶述案發當日槍擊經過時指，他看見兩名舅父二舅前駒及四舅鎮基站在他的前方，距離他約10米，二姨少芬及三姨小慧則坐下，離他較遠。胞兄指當時談及家庭協議，被告稱須再作考慮。

胞兄指其後姨舅均在閒談，之後他聽到尖叫聲，當他望向兩名舅父方向時，已看見被告舉手持槍，於1呎範圍內指向四舅鎮基後腦，同一時間便開槍，其後看見被告向二舅前駒側邊開槍。胞兄形容事發突然，他當時「呆哂」，之後被告持槍向他的方向步行兩至三步，他大驚下逃跑，約20分鐘後才截返現場。

聆訊明（6日）續。

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記者：林育慧