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【死亡個案】廣華醫院78歲確診男病人離世　累計死亡人數212人

社會 19:08 2021/07/05

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一名廣華醫院確診病人離世。（資料圖片）

醫院管理局今日（5日）公布，一名78歲有長期病患的男病人（個案編號：6794）因確診新冠肺炎，於去年12月4日入住廣華醫院接受治療。病人經治療後，病毒檢測呈陰性，衞生署於去年12月23日為他解除隔離令；惟病人情況持續惡化，延至昨日（4日）晚上8時35分離世。翻查資料，病人生前居於慈雲山慈樂邨樂天樓。

另外，截至今早9時，過去24小時有1名確診病人（個案編號：11887）出院，至今共有11,638名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用607間負壓病房，合共1 089張負壓病床，現時共有59名確診病人分別於13間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中一人（個案編號：9907）情況嚴重，其餘58人情況穩定。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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