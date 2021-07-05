【刀傷警員】警方再拘捕一名男子　涉嫌煽惑他人犯意圖傷人罪

▲ 網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信。(黃傑偉攝)

警方今晨(5日)於油麻地拘捕一名34歲本地男子，被捕人涉嫌煽惑他人犯意圖傷人罪，及煽動意圖罪。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信指，今次拘捕行動屬昨日拘捕行動之延續， 警方指數日前於銅鑼灣發生之嚴重傷人案件，警方發現事件發生後，仍然有不法分子於社交媒體上鼓吹不同方式襲擊警員，網罪科經深入調查後，於今日在油麻地拘捕一名34歲本地男子，被捕人涉嫌煽惑他人犯意圖傷人罪及煽動意圖罪，行動中檢獲兩部手提電話，警方指會持續調查案件，不排除稍後會有更多人被捕。

警方指任何人如唆使、教唆、促致任何人干犯案件即屬干犯同一罪行， 警方強調有意圖對他人造成嚴重傷害而傷人屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判終生監禁，唆使教唆或促致他人煽惑他人罪，初犯可被判罰款5000元及監禁兩年，其後可被判監3年， 被捕人亦會干犯，於2019年高等法院頒下臨時禁制令，禁止他人於社交媒體上鼓吹暴力，禁制令現時仍然生效。

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記者：黃傑偉