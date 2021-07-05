【變種病毒】油麻地紅茶館酒店清潔承辦商指已暫停所有有關新冠肺炎消毒工作

▲ 屬於檢疫酒店的油麻地紅茶館酒店一名41歲兼職清潔女工早前確診新冠肺炎，並帶有L452R變異病毒株。(經濟日報資料圖片)

屬於檢疫酒店的油麻地紅茶館酒店一名41歲兼職清潔女工早前確診新冠肺炎，並帶有L452R變異病毒株。港大微生物學系講座教授袁國勇早前指出，該酒店的清潔承辦商立高服務有限公司未有跟足指引清潔，包括使用稀釋漂白水清潔環境後，不足10分鐘便過水，但理應待漂白水閒置15至30分鐘後才過水方能有效殺滅病毒，懷疑該名女清潔工在進行更換被單等工序時把病毒微粒揚起，以致感染。

衞生防護中心早前曾於涉疫油麻地紅茶館酒店抽取44個環境樣本，當中有2個於涉疫浴室內的洗手盤樣本，檢出對新冠病毒呈陽性反應，其餘42個樣本則為陰性。詳情請見：【下一頁】

TOPick就此事向涉事的立高服務有限公司查詢，獲回覆表示，就是次消毒事件，現正詳細了解情況。已暫停所有有關新型冠狀病毒的消毒工作，稍後會作出檢討及跟進工作。不過被問到現時為多少間檢疫酒店提供消毒工作，該公司則未有回應。

食物及衞生局回覆表示，為安全起見，政府已通知所有指定檢疫酒店暫時停止使用涉事承辦商為其確診房間進行消毒工作。 基於安全理由，政府人員包括巡查隊伍不能進入房間現場監察消毒工作。衞生署及巡查隊正研究有否其他方法加強監察有關消毒工作。

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責任編輯：洪芷晴