【新冠疫苗】2名年約40歲男接種科興後上月離世　專家委員會初步認為與接種疫苗無關

▲ 專家委員會已評估該23宗接種新冠疫苗後的死亡個案，初步認為與接種疫苗無關。（資料圖片）

衞生署於5月31日至6月30日期間接獲兩宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，分別涉及一名40歲男子及一名41歲男子，均曾接種科興新冠疫苗。兩宗個案均沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，根據臨床資料及初步解剖發現死因分別是急性心肌梗塞及缺血性心臟病，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會初步認為兩宗個案均與疫苗接種無關。

專家委員會今日（5日）召開會議，評估有關接種新冠疫苗的嚴重異常事件。委員會指，截至六月三十日，本港有11,928人感染新冠肺炎，其中211人因感染該病而離世。另外，本港市民合共接種了約372.9萬劑新冠疫苗，已接種最少一劑疫苗的巿民約224.9萬名。同期，衞生署共接獲約4,010宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.11%），當中包括23宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案，佔疫苗接種總劑量的0.0006%。



截至今日，專家委員會已評估該23宗死亡個案並總結13宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為10宗個案與疫苗接種沒有關聯。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

另外，專家委員會在會議上通過更新接種新冠疫苗嚴重或非預期異常事件列表，並加入心包炎、心肌炎及血栓伴血小板減少綜合症，以密切監察與新冠疫苗有關的潛在信號，而更新的異常事件列表於今日生效。

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記者：曾卓鋒