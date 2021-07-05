【新冠疫苗】全港接種總劑次突破400萬　九巴及迪士尼獲安排外展接種

▲ 疫苗接種突破400萬劑。（程志遠攝）

疫苗接種計劃2月26日展開，今日（5日）已是第130日。接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士，接種共約402.6萬劑疫苗，當中101.8萬人已打首劑科興，138.8萬人已打首劑復必泰。截至今晚8時的過去24小時，共有約6.43萬人已接種疫苗，約3.95萬人已預約接種時間。

公務員事務局局長聶德權於fb發帖，指疫苗接種總劑次突破400萬，35%合資格人口已打第一針。他指疫苗接種總劑次突破400萬，已接種第一針的人口達240萬人，佔可接種人口35.4%，若接種人口能盡快加倍，即達七成接種率，為恢復正常生活、通關、外出、面授課等創造基本條件。

他指最近單日接種人次持續新高，上周五、周六連續兩日突破6萬針，7日平均數也逾5.9萬，反映市民以疫苗抗疫的意識提高，由「觀望」轉而「行動」。他呼籲未接種的市民也盡快參與，把握時間盡快接種，共同為社會回復正常運作出力。

聶德權又稱今日往迪士尼樂園度假區，了解外展接種情況。他指迪士尼是首間參與外展接種的主題公園，形容反應非常踴躍，合共約1,000人參與，當中不少是樂園接待人員。

▲ 陳帆（右）與完成接種疫苗的的九巴員工合照。（新聞處圖片）

至於運輸及房屋局局長陳帆，就到九巴九龍灣車廠，了解疫苗接種情況，並與參與計劃的員工和家屬交流。他稱疫苗外展隊為已預約的九巴、龍運員工及家屬，接種「復必泰」疫苗，第二劑疫苗亦將在3星期後安排注射。九巴及龍運亦特別安排指定診所，為員工預約接種科興疫苗。

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責任編輯：吳卓峰