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【食物中毒】6人於銅鑼灣岩鹽日本料理吃生蠔後痾嘔　衞生防護中心正調查

社會 22:19 2021/07/05

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衞生防護中心正在調查事件。（資料圖片）

衞生防護中心今日（5日）正調查兩宗懷疑食物中毒個案，共涉及6人，均於銅鑼灣利舞臺廣場16樓「岩鹽日本料理」吃過生蠔，出現相關病徵。

首宗個案涉及2男1女，年齡介乎20至22歲。他們6月28日於「岩鹽日本料理」晚膳，並於進食後約22至32小時後出現腹痛、腹瀉、發燒及嘔吐等病徵。

另一宗個案涉及3名女子，年齡介乎24至25歲。她們6月26日於「岩鹽日本料理」晚膳，約34至43小時後出現類似病徵。

其中5名受影響人士已向私家醫生求醫，無需入院接受治療，全部病人情況穩定。衞生防護中心發言人說，署方已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。

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責任編輯：吳卓峰

 

 

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