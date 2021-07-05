  • 30°C
香港時間 : 2021705日 (週一) 23:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5000元消費券】新用戶經「智方便」領消費券致網絡擠塞　政府將改於app內提供登記

社會 22:42 2021/07/05

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

登記消費券有新安排。（資料圖片）

消費券計劃將於昨日（4日）開始接受登記，政府資訊科技總監辦公室今日（5日）宣布，從明日（6日）凌晨3時開始，市民如果希望使用「智方便」作身分認證，以登記電子消費券，須直接透過其流動裝置內的「智方便」app進行登記，以確保選擇以這個方式登記的市民，已是「智方便」用戶。

資科辦發言人表示，過去兩天不少選擇透過「智方便」登記電子消費券的市民，因並非「智方便」現有用戶而作新登記，導致指令積壓及頁面被閒置，擠佔網絡資源，造成長時間輪候的情況。

作出上述調整後，「智方便」用戶須透過流動裝置內的應用程式登入以登記電子消費券，輪候時間將大大縮短。如非「智方便」現有用戶，須先另行開立「智方便」帳戶，才可以該應用程式登記消費券。

發言人表示，市民仍可利用申領去年現金發放計劃的資料以回答相關保安問題作身分認證；或輸入個人資料並上載身份證複本作身分認證。以上兩個方法並無變更，過程簡便，無須輪候。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【食物中毒】6人於銅鑼灣岩鹽日本料理吃生蠔後痾嘔　衞生防護中心正調查
今日 22:19
【食物中毒】6人於銅鑼灣岩鹽日本料理吃生蠔後痾嘔　衞生防護中心正調查
【新冠疫苗】2名年約40歲男接種科興後上月離世　專家委員會初步認為與接種疫苗無關
今日 21:01
【新冠疫苗】2名年約40歲男接種科興後上月離世　專家委員會初步認為與接種疫苗無關
【新冠疫苗】全港接種總劑次突破400萬　九巴及迪士尼獲安排外展接種
今日 21:40
【新冠疫苗】全港接種總劑次突破400萬　九巴及迪士尼獲安排外展接種

你可能感興趣

【食物中毒】6人於銅鑼灣岩鹽日本料理吃生蠔後痾嘔　衞生防護中心正調查
今日 22:19
【食物中毒】6人於銅鑼灣岩鹽日本料理吃生蠔後痾嘔　衞生防護中心正調查
【新冠疫苗】2名年約40歲男接種科興後上月離世　專家委員會初步認為與接種疫苗無關
今日 21:01
【新冠疫苗】2名年約40歲男接種科興後上月離世　專家委員會初步認為與接種疫苗無關
【新冠疫苗】全港接種總劑次突破400萬　九巴及迪士尼獲安排外展接種
今日 21:40
【新冠疫苗】全港接種總劑次突破400萬　九巴及迪士尼獲安排外展接種
經濟 流動裝置 政府資訊科技總監辦公室

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶