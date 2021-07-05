【5000元消費券】新用戶經「智方便」領消費券致網絡擠塞　政府將改於app內提供登記

▲ 登記消費券有新安排。（資料圖片）

消費券計劃將於昨日（4日）開始接受登記，政府資訊科技總監辦公室今日（5日）宣布，從明日（6日）凌晨3時開始，市民如果希望使用「智方便」作身分認證，以登記電子消費券，須直接透過其流動裝置內的「智方便」app進行登記，以確保選擇以這個方式登記的市民，已是「智方便」用戶。

資科辦發言人表示，過去兩天不少選擇透過「智方便」登記電子消費券的市民，因並非「智方便」現有用戶而作新登記，導致指令積壓及頁面被閒置，擠佔網絡資源，造成長時間輪候的情況。

作出上述調整後，「智方便」用戶須透過流動裝置內的應用程式登入以登記電子消費券，輪候時間將大大縮短。如非「智方便」現有用戶，須先另行開立「智方便」帳戶，才可以該應用程式登記消費券。

發言人表示，市民仍可利用申領去年現金發放計劃的資料以回答相關保安問題作身分認證；或輸入個人資料並上載身份證複本作身分認證。以上兩個方法並無變更，過程簡便，無須輪候。

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責任編輯：吳卓峰